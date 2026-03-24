Ο Σαλάχ αποχωρεί το καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ – Το βίντεο που ανήρτησε και η ανακοίνωση του συλλόγου

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ συνέδεσε το όνομά του με την αναγέννηση της Λίβερπουλ.

Παρελθόν από τη Λίβερπουλ μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια θα αποτελέσει το προσεχές καλοκαίρι ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Την αποχώρηση του Αιγύπτιου επιθετικού ανακοίνωσε ο σύλλογος ενώ και ο Σαλάχ προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαιώνοντας το διαζύγιο με την ομάδα.

«Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα ολοκληρώσει την πορεία του στη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν 2025/26. Ο επιθετικός ήρθε σε συμφωνία με τους Reds ώστε να ολοκληρώσει ένα εντυπωσιακό κεφάλαιο εννέα ετών στο Άνφιλντ. Ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να ανακοινώσει αυτή την απόφαση στους φιλάθλους το συντομότερο δυνατό για να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με το μέλλον του, λόγω του σεβασμού και της ευγνωμοσύνης του προς αυτούς», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Λίβερπουλ.

«Δυστυχώς έφτασε η μέρα. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του αποχαιρετισμού μου. Θα φύγω από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν» είπε στο βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο Σαλάχ είχε αποκτηθεί από τη Ρόμα το καλοκαίρι του 2017 και από τότε έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία της Λίβερπουλ, βοηθώντας την ομάδα να κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Premier League, το Champions League, το FIFA Club World Cup, το UEFA Super Cup, το FA Cup, δύο League Cups και ένα FA Community Shield.

Με 255 γκολ σε 435 εμφανίσεις μέχρι σήμερα, ο Αιγύπτιος επιθετικός βρίσκεται στην τρίτη θέση στον πίνακα των κορυφαίων σκόρερ του συλλόγου, ενώ έχει κερδίσει τέσσερις φορές το Χρυσό Παπούτσι της Premier League και έχει συγκεντρώσει πλήθος προσωπικών διακρίσεων.