Ο Ραφαήλ Παγώνης κατέκτησε το Master του Μόντε Κάρλο με ανατροπή

Ο Ραφαήλ Παγώνης που είναι το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης κατάφερε να επικρατήσει στο Master του Μόντε Κάρλο, κόντρα στον Σλοβάκο Μαξ Λοριντσικ (Νο.6) με 2-1 σετ.

Ο Σλοβάκος πήρε το προβάδισμα στα σετ με 6-4, όμως ο Ραφαήλ Παγώνης έδειξε χαρακτήρα και την ποιότητά του στο Μόντε Κάρλο και ανέτρεψε το σκορ, ισοφαρίζοντας αρχικά σε 1-1 με 6-4 στο δεύτερο σετ και στο τρίτο σετ κέρδισε πιο εύκολα με 6-3.

Ο Παγώνης κατέκτησε οκτώ τίτλους τη φετινή σεζόν, κατακτώντας μάλιστα τα τρία τελευταία τουρνουά Super Category (Mάια, Μιλάνο, Βαρκελώνη). Εκτός αυτών, κέρδισε το Ευρωπαϊκό στο Μοστ και ήταν φιναλίστ στο Wimbledon.

Από την επόμενη σεζόν ο Ραφαήλ Παγώνης θα αλλάξει κατηγορία και θα αγωνίζεται στα U16, όπου θα ανέβει ο ανταγωνισμός και το επίπεδο του τένις, όμως έχει ήδη αποδείξει σε τόσο νεαρή ηλικία, ότι είναι ικανός για σπουδαία καριέρα.