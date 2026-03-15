Ο ΠΑΟΚ νίκησε με τριάρα τον Λεβαδειακό και είδε Κωνσταντέλια και Τάισον να επιστρέφουν

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός, στη «σκιά» της δολοφονίας του Κλεομένη. Σε μία βαριά, ξανά, Τούμπα, με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να καταθέτουν από ένα λουλούδι μπροστά στη Θύρα 4, για ένα παιδί που έφυγε πρόωρα και άδικα…

Επιστροφή στο αρχικό σχήμα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, αν και το ιατρικό δελτίο του Δικεφάλου δεν λέει να… αδειάσει καθώς ακόμη συγκαταλέγονται τα ονόματα των Γιακουμάκη, Κένι και Αντρίγια. Ο Αντώνης Τσιφτσής βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια, με τους Σάντσες-Μπάμπα στα άκρα της άμυνας, ενώ στα στόπερ αγωνίστηκαν οι Λόβρεν και Κεντζιόρα, με τον Μιχαηλίδη να παίρνει «ανάσες». Δίδυμο στα χαφ οι Ζαφείρης – Οζντόεφ, με τον Κωνσταντέλια στο «δέκα», πίσω από τον Γερεμέγιεφ, ενώ στα εξτρέμ κινήθηκαν οι Χατσίδης και Τάισον.

Δύσκολη αποστολή για την ομάδα της Βοιωτίας, καθώς όνειρο ήταν και πάει η τετράδα για τον Λεβαδειακό δεδομένου πως ο Παναθηναϊκός έβαλε οριστικό φινάλε στις όποιες ελπίδες υπήρχαν… Τρίτη διαδοχική ήττα και πέμπτη στα έξι τελευταία σε πρωτάθλημα και Κύπελλο για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, η οποία παραμένει «κολλημένη» στους 39 πόντους και την 5η θέση στη βαθμολογία της Super League.

Και προφανώς σε μία Τούμπα που έχει εξελιχθεί σε απόλυτο… φρούριο για τους Θεσσαλονικείς, ο Λεβαδειακός είδε το έργο να δυσχεραίνει από νωρίς και συγκεκριμένα από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ μπήκε φουριόζος και αποφασισμένος, με τους Τάισον – Κωνσταντέλια να «ανάβουν» τη σπίθα, στην επιστροφής τους στο αρχικό σχήμα. Ο Έλληνας «μάγος» έκλεψε την μπάλα από τον Κορνέζο και «σέρβιρε» για τον Βραζιλιάνο, ο οποίος σε κενή εστία, έγραψε το 1-0.

Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης, όλη η Τούμπα σηκώθηκε στο πόδι, φωνάζοντας για τον Κλεομένη: «Κλέο ζεις, για πάντα ΠΑΟΚτσής». Συμβολική διακοπή στο ματς και επανέναρξη, με τους Θεσσαλονικείς να επιδίδονται σε ένα μοτίβο αγώνα, κλέβοντας και εκδηλώνοντας γρήγορες επιθέσεις, με τους Τάισον και Κωνσταντέλια να είναι ιδιαιτέρως κινητικοί, χωρίς όμως «καθαρές» φάσεις μέχρι την ανάπαυλα. Από κοντά και ο Ζαφείρης, πατώντας περιοχή αλλά και τις δύο φορές είδε τα σουτ του να κοντράρουν. Στο 26΄ο Κωνσταντέλιας πέρασε εξαιρετική κάθετη για τον Κωνσταντέλια, αλλά το σουτ του Γερεμέγιεφ μέσα από την μικρή περιοχή (26΄), πέρασε έξω…

Από την άλλη, ο Λεβαδειακός είδε τον Μάγκνουσον να μπαίνει στα… πιτς στο μεσοδιάστημα του α΄μέρους λόγω προβλήματος, με τον Αμπού Χάνα να τον αντικαθιστά στο 29′. Επικίνδυνη η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στις αντεπιθέσεις, αλλά στο 16΄το καθοριστικό τάκλιν του Λόβρεν στο σουτ του Πεντρόζο, δεν άφησε περιθώρια. Αντίστοιχη αντίδραση από τον Κροάτη στόπερ και στο 45΄, όταν ο Λεβαδειακός πάτησε επικίνδυνα την περιοχή του ΠΑΟΚ, μην μπορώντας λόγω του έμπειρου στόπερ να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω…

Ο ΠΑΟΚ όμως δεν είχε… διάθεση για ρίσκα. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο αποφασισμένος να «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη και το έκανε μέσα σε λίγα λεπτά.

Μόλις στο 47ο λεπτό, ο Γερεμέγιεφ χρίστηκε σκόρερ με σουτ εκτός περιοχής, έπειτα από ασίστ του Δημήτρη Χατσίδη, με τον Σουηδό φορ να φτάνει τα τρία γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια.

Ο… επίλογος του ματς γράφτηκε νωρίς, όταν στο 57′ και μετά από εξαιρετική συνεργασία των «ασπρόμαυρων», ο Οζντόεφ προσποιήθηκε, δημιούργησε χώρο και έστρωσε στον Χατσίδη, ο οποίος πλάσαρε σωστά και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, με το σύνθημα να είναι ένα «Κλέο ζεις για πάντα ΠΑΟΚτσής», σε μία (ακόμα) νίκη, η οποία πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Συνεχόμενες αλλαγές από τους δύο προπονητές, με τον νικητή να έχει κριθεί και τις δύο ομάδες να σκέφτονται από… νωρίς την τελευταία αγωνιστική την επόμενη Κυριακή (22/3), η οποία θα βρει τον ΠΑΟΚ στον Βόλο και τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Ατρόμητο.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου «άνοιξε» το ροτέισον, προφυλάσσοντας τον Μεϊτέ και δίνοντας χρόνο σε παίκτες που επέστρεψαν από τραυματισμό, όπως ο Ντεσπόντοφ και ο Ιβανούσετς.

Τελικό 3-0 λοιπόν, σε μία «βουβή» Τούμπα και σε μία νίκη, όπως έδειξε και ο Γερεμέγιεφ, αφιερωμένη σε ένα πρόσωπο. Στον δολοφονημένο Κλεομένη.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν(69΄Μιχαηλίδης), Μπάμπα, Οζντόεφ(81΄Καμαρά), Ζαφείρης, Χατσίδης(74΄Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας(69΄Ιβανούσετς), Τάισον, Γερεμέγεφ(74΄Μύθου).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα(29΄Μάγκνουσον), Κορνέζος(58΄Συμελίδης), Φίλων, Τσάπρας, Λαγιούς(80΄Βέρμπιτς), Όζμπολτ(80΄Οζέγκοβιτς), Μπάλτσι(80΄Νίκας), Τσοκάι, Πεντρόσο.

