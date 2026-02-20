Ο ΠΑΟΚ φυτεύει 1926 δέντρα στη Θεσσαλονίκη για τα γενέθλια των 100 χρόνων

Τα γενέθλια των 100 χρόνων με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο, ενισχύοντας το πράσινο της Θεσσαλονίκης, αποφάσισε να γιορτάσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις αρχές Μαρτίου, οι «ασπρόμαυροι» θα φυτέψουν στο περιαστικό δάσος της Τούμπας 1926 δέντρα, θυμίζοντας έτσι τη χρονιά ίδρυσης του Συλλόγου.

Η διοίκηση του Δικεφάλου του Βορρά δωρίζει 10.000 ευρώ για την αγορά των 1926 δενδρυλλίων σε γλάστρα και σε συνεργασία με τον δήμο Θεσσαλονίκης και την εταιρεία Biosolids, θα φροντίσουν για το «πρασίνισμα» του περιαστικού δάσους, στο τμήμα του μεταξύ των οδών Περραιβού, Αγγελοπούλου και Χαρίσειου Γηροκομείου.

Η ακριβής ημερομηνία για τη δενδροφύτευση, που είναι στο πλαίσιο του ενός αιώνα ιστορίας του ΠΑΟΚ, θα οριστεί τις επόμενες ημέρες από την ΠΑΕ, με βάση και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, καθώς στη δράση θα συμμετέχουν ποδοσφαιριστές, μέλη της τεχνικής ηγεσίας, εκπρόσωποι του συλλόγου αλλά και φίλαθλοι.

«Με χαρά ξεκινάμε αυτή τη συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και την εταιρεία Biosolids, που συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση του πρασίνου της πόλης και στέλνει το μήνυμα ότι όλοι οι φορείς θα πρέπει με τον τρόπο τους να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Διαμαντάκης, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα με ανθρώπους της ΠΑΕ για τον προγραμματισμό της δράσης.

Πέρα, όμως, από τη δενδροφύτευση, η συνεργασία των «ασπρόμαυρων» με τον δήμο θα συνεχιστεί και σε άλλα θέματα περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, από κοινού εκπονήθηκε μελέτη για την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα, με την οποία επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα από τις μετακινήσεις της ποδοσφαιρικής ομάδας ανά έτος. Και, όπως, διαπιστώθηκε, με τη φύτευση των 1926 δέντρων στην Τούμπα η ποσότητα αυτή θα ισοσκελιστεί σε έναν χρόνο.

Αποφασίστηκε, επίσης, στη διάρκεια του καλοκαιριού εθελοντές να φροντίσουν για την προστασία των νεοφυτεμένων δέντρων, ποτίζοντας τα και καθαρίζοντας το χώρο, ενώ η μελέτη που εκπονήθηκε για τη χρησιμότητα των δέντρων και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα θα παρουσιαστεί σε σχολεία της Θεσσαλονίκης.