Ο ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον Άδωνι Γεωργιάδη για την ανταπόκριση του υπ. Υγείας στην τραγωδία με τους οπαδούς του στη Ρουμανία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ ευχαρίστησε το υπουργείο Υγείας, για την υποστήριξη που προσέφερε στους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ που μεταφέρθηκαν από τη Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αποκάλυψε ότι ο ΠΑΟΚ έστειλε ευχαριστήρια επιστολή στον ίδιο για την άμεση ανταπόκριση στην τραγωδία με τους οπαδούς του στη Ρουμανία και ευχαρίστησε με τη σειρά του, την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

“Χθες ολοκληρώθηκε η μεταφορά και του τελευταίου τραυματία από την Ρουμανία. Το ΕΚΑΒ και το ΕΣΥ κάναμε το καθήκον μας. Ευχαριστώ την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για αυτή τους την ευγενική επιστολή αλλά κάναμε το καθήκον μας και μόνον”, έγραψε σχετικά στα social media, ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Οι εφτά οπαδοί του ΠΑΟΚ μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα, λίγες μόνο ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Άδωνις Γεωργιάδης ΠΑΟΚ

