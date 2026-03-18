Ο ΠΑΟΚ αφιέρωσε στον Κλεομένη την πρόκριση κόντρα στο Περιστέρι – Δείτε φωτό

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να ηττήθηκε αλλά προκρίθηκε στα ημιτελικά του Europe Cup στους διπλούς αγώνες με το Περιστέρι.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, παίκτες και τεχνικό επιτελείο έγιναν ένα, πανηγύρισαν την επιτυχία τους και δεν ξέχασαν τον 20χρονο Κλεομένη, τον οπαδό του ΠΑΟΚ που δολοφονήθηκε πριν έξι βράδια στην Καλαμαριά από οπαδό του Άρη.

Μάλιστα, παίκτες και τεχνικό τιμ σήκωσαν μια φανέλα με το όνομα Κλεομένης και τον αριθμό 20 για να τιμήσουν την μνήμη του νεαρού οπαδού της ομάδας που έχασε τη ζωή του.

Δείτε εικόνες:

Κλεομένης ΠΑΟΚ

