Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε sold out για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοίνωσε το sold out για το παιχνίδι της ομάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League, το οποίο ξεκινά στις 19:30.

Ο Πανσερραϊκός “καίγεται” για βαθμούς, ώστε να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, ωστόσο το έργο του είναι δύσκολο, διότι αντιμετωπίζει τον πολύ ανεβασμένο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα.

Πάντως, ο κόσμος των «Λιονταριών» θα δώσει δυναμικό «παρών» στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης, το οποίο θα είναι γεμάτο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός: