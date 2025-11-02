Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε sold out για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοίνωσε το sold out για το παιχνίδι της ομάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League, το οποίο ξεκινά στις 19:30.
Ο Πανσερραϊκός “καίγεται” για βαθμούς, ώστε να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, ωστόσο το έργο του είναι δύσκολο, διότι αντιμετωπίζει τον πολύ ανεβασμένο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα.
Πάντως, ο κόσμος των «Λιονταριών» θα δώσει δυναμικό «παρών» στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης, το οποίο θα είναι γεμάτο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ουκρανικά drones έπληξαν πετρελαϊκό τερματικό σταθμό σε ρωσικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας – Δείτε βίντεο
- Χαλκιδική: Νέα εμφάνιση λύκου στη Μεγάλη Παναγία – Ανησυχία στους κατοίκους
- Βορίζια: “Αγνοείται ο γιος της 56χρονης που σκοτώθηκε στο μακελειό, δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανός” λέει συγγενικό πρόσωπο