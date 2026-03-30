Ο Νίκος Γκάλης αποχαιρέτησε τον Βασίλη Γκούμα: “Το ελληνικό μπάσκετ έχασε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του”

Ο “Αυτοκράτορας” του ελληνικού μπάσκετ έφυγε για το “μεγάλο ταξίδι”. Ο Βασίλης Γκούμας πέθανε σε ηλικία 79 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το άθλημα και όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν αλλά και να τον αντιμετωπίσουν εντός παρκέ. ΕΟΚ, ΕΣΑΚΕ, ΑΕΚ, Πανελλήνιος, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εξέδωσαν συλλυπητήριες ανακοινώσεις για το θάνατο του Βασίλη Γκούμα, για να έρθει στη συνέχεια και ένα ανάλογο μήνυμα από τον κορυφαίο όλων, τον Νίκο Γκάλη.

Θυμίζουμε ότι ο Βασίλης Γκούμας ήταν από τους μεγαλύτερους παίκτες που ανέδειξε το ελληνικό μπάσκετ. Ο πρώτος στην ιστορία που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους στην Α’ Εθνική, ενώ είναι δεύτερος μετά τον Νίκο Γκάλη στα χρονικά της μεγάλης κατηγορίας με 11.030 πόντους συνολικά αγωνιζόμενος με τον Πανελλήνιο, την ΑΕΚ και τον Ηλυσιακό έως τα 41 χρόνια του.

“Με λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του σπουδαίου Βασίλη Γκούμα, το ελληνικό μπάσκετ έχασε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του. Ειλικρινή συλλυπητήρια” ανέφερε ο Νίκος Γκάλης, με μήνυμα στα social media.