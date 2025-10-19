Ο Κέβιν Ντουράντ γίνεται ο σύγχρονος “Μίδας” του NBA με την επέκταση συμβολαίου που υπέγραψε με τους Ρόκετς

Τι και αν έκανε σκόντο 30 εκατομμύρια δολάρια; Ο Κέβιν Ντουράντ συνεχίζει να γράφει ιστορία εντός και εκτός παρκέ.

Μετά το καλοκαιρινό σίριαλ για τη νέα ομάδα της καριέρας του, η ανταλλαγή που τον έφερε στο Χιούστον φαίνεται ότι ήταν επιλογή καριέρας, καθώς έγινε γνωστό ότι μέσα σε λίγους μήνες υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου του και θα μείνει στο Τέξας τουλάχιστον μέχρι το 2028.

«Βλέπω τον εαυτό μου να υπογράφει επέκταση με το Χιούστον. Η πρόοδος της ομάδας είναι εντυπωσιακή με τον κόουτς Ουντόκα«, είχε πει στις 29 Σεπτεμβρίου στη media day των Ρόκετς και 20 ημέρες αργότερα φρόντισε να αποδείξει ότι εννοούσε στο 100% αυτά που έλεγε.

Ο 15 φορές All Star θα είναι 39 ετών στο τέλος του νέου του συμβολαίου, κάτι που ανοίγει το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει την καριέρα του στο Τέξας. Μάλιστα δέχθηκε να υπογράψει την επέκταση με 90 εκατ. δολάρια (45 τον χρόνο) και όχι με 120 που είχε το δικαίωμα, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα να κάνει χώρο στο sallary cap για να ενισχυθεί προκειμένου να διεκδικήσει τον τίτλο.

Όμως παρά την «έκπτωση» που έκανε στο νέο του συμβόλαιο, με τα χρήματα που θα προσθέσει στους λογαριασμούς του, ο Ντουράντ γράφει ιστορία καθώς το συνολικό ποσό που έχει εισπράξει (μόνο από συμβόλαια) φτάνει τα 598.2 εκατομμύρια δολάρια! Έτσι αφήνει στη 2η θέση τον ΛεΜπρόν Τζέιμς ο οποίος έχει εισπράξει 583.9 εκατομμύρια δολάρια και όλα δείχνουν ότι αυτή είναι η τελευταία του χρονιά στο NBA.

Έτοιμος να πρωταγωνιστήσει

Ο Ντουράντ αποκτήθηκε τον περασμένο Ιούλιο από τους Φoίνιξ Σανς, με τη θητεία του εκεί να ολοκληρώνεται άδοξα, μετά από μια δύσκολη σεζόν με μόλις 36 νίκες και εκτός play-in, παρά το ακριβό ρόστερ.

Παρά τα προβλήματα, ο Ντουράντ είχε εντυπωσιακά νούμερα: 26,6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ κατά μέσο όρο, με 52,7% στα σουτ και 43% στα τρίποντα. Ετοιμάζεται για τη 18η του σεζόν στο ΝΒΑ, όπου χρειάζεται 849 πόντους για να ξεπεράσει τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και να ανέβει στην 7η θέση των σκόρερ όλων των εποχών.

Οι Ρόκετς, που πέρυσι σημείωσαν 52 νίκες και αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, θεωρούνται πλέον διεκδικητές τίτλου στη Δύση.

«Ο Κέβιν είναι ένας από τους πιο σταθερούς και αποτελεσματικούς σκόρερ στην ιστορία. Μπορεί να κλείνει τα παιχνίδια, κάτι που μας έλειπε. Η παρουσία του ανεβάζει συνολικά την ομάδα», παραδέχθηκε ο προπονητής τους Ίμε Ουντόκα.