MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ντύθηκε Minion για το Halloween πριν τον αγώνα των Μπακς: “Το ψηλότερο Minion που έχω δει ποτέ”

|
THESTIVAL TEAM

Στο πνεύμα του Halloween μπήκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος λίγο πριν τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς εμφανίστηκε ντυμένος ως minion.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πατέρας τεσσάρων παιδιών, επέλεξε τη μπλε και κίτρινη στολή των minion, των μικροσκοπικών σκανταλιάρικων ηρώων της σειράς ταινιών «Εγώ ο Απαισιότατος», και έκανε μια μοναδική εμφάνιση με αφορμή το Halloween.

Μάλιστα, πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να σχολιάσουν πως είναι το ψηλότερο minion που έχουν δει ποτέ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν μια σχετική ανάρτηση στο instagram όπου σε αυτό παρέθεσαν και μια ατάκα που παρέπεμπε στην ταινία: «Minions σήμερα κλέβουμε το φεγγάρι».

Γιάννης Αντετοκούνμπο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση μετατρέπει τη λειψυδρία σε κοινωνική αδικία

ΚΑΙΡΟΣ 7 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 26 λεπτά πριν

ΕΛΤΑ: Αυτή είναι η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν, ποια βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη – Τι απαντά η εταιρεία

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τοποθέτηση πινακίδων και σήμερα στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Μαρία Ιωαννίδου: Δεν έχω κάνει μπότοξ – Τρώω ό,τι θέλω και δεν παχαίνω

ΕΘΝΙΚΑ 23 ώρες πριν

Τι λέει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή ακροδεξιάς ομάδας στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης