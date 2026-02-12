MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λανσάρει ζελεδάκια με το πρόσωπό του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν σταματάει να κάνει επενδύσεις. Η τελευταία επιχειρηματική του κίνηση, μάλιστα, είναι ιδιαίτερα… γλυκιά.

Σε συνεργασία με την καναδική εταιρεία Candy Funhouse, στην οποία επένδυσε μέσω του family office που έχει δημιουργήσει μαζί με τα αδέλφια του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λάνσαρε μια σειρά από ζελεδάκια σε τρεις γεύσεις και σε ξεχωριστά σχήματα, όπως μπάλα μπάσκετ, το πρόσωπο του Γιάννη και το λογότυπο της Candy Funhouse.

Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας παρουσίασε τα δικά του ζελεδάκια με την ονομασία FR34K Gummies, συνδυάζοντας το προσωνύμιο του Greek Freak και τον αριθμό της φανέλας του.

“Λατρεύω τα γλυκά. Δεν τρώω κάθε μέρα. Αν το έκανα, δεν θα ήμουν αυτός που είμαι. Αλλά στις “cheat days”, δύο ή τέσσερις φορές τον μήνα, το απολαμβάνω”, παραδέχθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

“Τρώω παγωτό ή γλυκά μαζί τους. Με βοηθά να χαλαρώνω, να θυμάμαι ότι αυτό που κάνω είναι σοβαρό, αλλά όχι τόσο σοβαρό ώστε να χάνω την ισορροπία μου”, πρόσθεσε.

“Νιώθω ότι έχω ήδη κερδίσει το τζακπότ. Θέλω απλώς να διαχειριστώ σωστά όσα έχω χτίσει”, ανέφερε, εξηγώντας ότι το family office τού επιτρέπει να επενδύει σε πράγματα που αγαπά.

Τα FR34K Gummies είναι διαθέσιμα διαδικτυακά μέσω της Candy Funhouse.

Γιάννης Αντετοκούνμπο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αναμορφωτικό μέτρο σε 15χρονο που διακίνησε γυμνές φωτογραφίες και βίντεο συνομήλικής του

ΠΟΥ: Ένας θάνατος στους 100 στον κόσμο οφείλεται σε αυτοκτονία
ΥΓΕΙΑ 8 ώρες πριν

ΠΟΥ: Ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού Νίπα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

ΚΑΙΡΟΣ 10 ώρες πριν

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: “Πορτοκαλί” προειδοποίηση με νέα επιδείνωση από σήμερα το απόγευμα – Σε ποιες περιοχές

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ώρες πριν

Πράσινο φως για την ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του Αλιευτικού Καταφυγίου στη Ν. Κρήνη – Πότε παραδίδεται

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Περιστέρι: “Μου έκλεψε τον Λόκι και έσκισε και τις αφίσες του για να μην τον εντοπίσουμε”, λέει γυναίκα που της άρπαξαν τον σκύλο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πώς επηρέασε τις τιμές κατοικιών η ενεργειακή κλάση και το έτος κατασκευής για το 2025