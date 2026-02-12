Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λανσάρει ζελεδάκια με το πρόσωπό του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν σταματάει να κάνει επενδύσεις. Η τελευταία επιχειρηματική του κίνηση, μάλιστα, είναι ιδιαίτερα… γλυκιά.

Σε συνεργασία με την καναδική εταιρεία Candy Funhouse, στην οποία επένδυσε μέσω του family office που έχει δημιουργήσει μαζί με τα αδέλφια του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λάνσαρε μια σειρά από ζελεδάκια σε τρεις γεύσεις και σε ξεχωριστά σχήματα, όπως μπάλα μπάσκετ, το πρόσωπο του Γιάννη και το λογότυπο της Candy Funhouse.

Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας παρουσίασε τα δικά του ζελεδάκια με την ονομασία FR34K Gummies, συνδυάζοντας το προσωνύμιο του Greek Freak και τον αριθμό της φανέλας του.

“Λατρεύω τα γλυκά. Δεν τρώω κάθε μέρα. Αν το έκανα, δεν θα ήμουν αυτός που είμαι. Αλλά στις “cheat days”, δύο ή τέσσερις φορές τον μήνα, το απολαμβάνω”, παραδέχθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

“Τρώω παγωτό ή γλυκά μαζί τους. Με βοηθά να χαλαρώνω, να θυμάμαι ότι αυτό που κάνω είναι σοβαρό, αλλά όχι τόσο σοβαρό ώστε να χάνω την ισορροπία μου”, πρόσθεσε.

“Νιώθω ότι έχω ήδη κερδίσει το τζακπότ. Θέλω απλώς να διαχειριστώ σωστά όσα έχω χτίσει”, ανέφερε, εξηγώντας ότι το family office τού επιτρέπει να επενδύει σε πράγματα που αγαπά.

Τα FR34K Gummies είναι διαθέσιμα διαδικτυακά μέσω της Candy Funhouse.