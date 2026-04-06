MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε “μήνυμα” στο NBA: “Δεν έχασα ποτέ μία μέρα από τη δουλειά”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εν μέσω δημοσιευμάτων για την έρευνα του NBA, σχετικά με την απουσία του από τους αγώνες των Μιλγουόκι Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται ότι έστειλε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Τα ρεπορτάζ του ESPN υποστήριζαν τις τελευταίες ημέρες ότι από την έρευνα του NBA προκύπτει ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αρνήθηκε να πάρει μέρος σε προπόνηση τρεις εναντίον τριών στους Μιλγουόκι Μπακς, με τον ίδιο τον Έλληνα φόργουορντ να δηλώνει όμως διαθέσιμος για προπονήσεις.

Σε ανάρτησή του λοιπόν στα social media, ο “Greek Freak” φαίνεται να εκφράζει την αντίθετη άποψή του, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα εξής: «Δεν έχασα μία μέρα από τη δουλειά ποτέ στη ζωή μου. Καλύτερα να ρωτήσετε για μένα».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει πάντως εκτός αγώνων, λόγω τραυματισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

