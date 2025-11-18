Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε τραυματίας στον αγώνα με τους Κλίβελαντ – Αγωνία για το διάστημα της απουσίας του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο Κλίβελαντ και αποχώρησε λίγο πριν από το ημίχρονο του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς με την αγωνία για την κατάστασή του να είναι έκδηλη.

Οι Μπακς λίγο μετά έκαναν γνωστό ότι ο σούπερ σταρ της ομάδας υπέστη διάταση στη βουβωνική χώρα, με το διάστημα της απουσίας του να μην είναι ακόμη γνωστό. Φαίνεται πάντως ότι ο Γιάννης θα μείνει για κάποιες ημέρες εκτός δράσης χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμα το ακριβές διάστημα. Αναμένεται μάλιστα να υποβληθεί και σε μαγνητική.

Ο Greek Freak πόνεσε στους προσαγωγούς σε μία προσπάθειά του να φτάσει στο καλάθι των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα να φύγει αμέσως για τα αποδυτήρια λίγο πριν από το ημίχρονο και δεν επέστρεψε στην αναμέτρηση.

FULL MOMENT: Giannis Antetokounmpo goes straight to locker room after groin injury pic.twitter.com/AKXS6kKdBv — NBAbzy (@nbabzyy) November 18, 2025

Μέχρι τότε ο Ελληνας άσος είχε 14 πόντους (6/10 δίποντα, 2/3 βολές), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ένα κλέψιμο σε 13 λεπτά συμμετοχής.