MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε αθλητής του μήνα στην Ευρώπη από την Ομοσπονδία στίβου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία, αφού με άλμα στα 6,17μ. πέρασε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντις και αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής του μήνα από την Ομοσπονδία στίβου.

Οι Σεργκέι Μπούμπκα και Ρενό Λαβιλενί είναι πλέον πίσω από τον Εμμανουήλ Καραλή και αυτός στοχεύει να «χτυπήσει» τον καλό του φίλο και κορυφαίο όλων των εποχών, Μόντο Ντουπλάντις.

Η πρώτη του προσπάθεια να νικήσει τον Σουηδό θα γίνει σήμερα (12/03, 19:00) στο Mondo Classic της Ουψάλα, δηλαδή στο… σπίτι του κορυφαίου αθλητή του άλματος επί κοντώ.

Ο Καραλής με βίντεο ευχαρίστησε όσους τον ψήφισαν και έστειλε την αγάπη του για την υποστήριξη που βιώνει.

Εμμανουήλ Καραλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 9 ώρες πριν

Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Ακύλας: Δεν θα είναι η μαμά μου στη σκηνή της Eurovision, μπορεί να ανέβει μετά όταν το πάρουμε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

Xρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.158,91 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με πτώση 1,12%

ΣΙΝΕΜΑ 18 ώρες πριν

Bon Jovi: Η Universal Pictures ετοιμάζει βιογραφική ταινία για το συγκρότημα

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Τραμπ: Πολύ σύντομα θα βασιλεύει η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Πάτρα: Ατύχημα με ποδήλατο για τον εντατικολόγο Ανδρέα Ηλιάδη – Υπέστη κάταγμα σε οστό του λάρυγγα