Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε αθλητής του μήνα στην Ευρώπη από την Ομοσπονδία στίβου

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία, αφού με άλμα στα 6,17μ. πέρασε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντις και αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής του μήνα από την Ομοσπονδία στίβου.

Οι Σεργκέι Μπούμπκα και Ρενό Λαβιλενί είναι πλέον πίσω από τον Εμμανουήλ Καραλή και αυτός στοχεύει να «χτυπήσει» τον καλό του φίλο και κορυφαίο όλων των εποχών, Μόντο Ντουπλάντις.

Η πρώτη του προσπάθεια να νικήσει τον Σουηδό θα γίνει σήμερα (12/03, 19:00) στο Mondo Classic της Ουψάλα, δηλαδή στο… σπίτι του κορυφαίου αθλητή του άλματος επί κοντώ.

Ο Καραλής με βίντεο ευχαρίστησε όσους τον ψήφισαν και έστειλε την αγάπη του για την υποστήριξη που βιώνει.