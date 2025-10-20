“Ο διαιτητής δεν ήταν στο Λούβρο, έκλεβε στην Κατερίνη!” – Η επική ανακοίνωση του Πιερικού

Viral έχει γίνει ο Πιερικός με την ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τον αγώνα με την ΑΕ Αλεξάνδρειας, εξαπολύοντας επίθεση στον διαιτητή.

Ο σύλλογος της Κατερίνης, εκφράζοντας τα παράπονά του για τη διαιτησία του Άγγελου Τσάνη, συνέδεσε με χιουμοριστικό τρόπο το γεγονός με την πρόσφατη ληστεία κοσμημάτων στο μουσείο του Λούβρου λέγοντας ότι ο διαιτητής δεν σχετίζεται με τη ληστεία στο Λούβρο, αφού «έκλεβε» τον ιδρώτα των παικτών του Πιερικού.

Αναλυτικά η viral ανακοίνωση:

«Μήνυμα προς τις Αρχές και την Αστυνομία του Παρισιού:

Σας διαβεβαιώνουμε ότι ο Άγγελος Τσάνης δεν σχετίζεται με τη ληστεία κοσμημάτων στον Λούβρο!

Έχει άλλοθι, βρίσκονταν στην Κατερίνη, όπου «έκλεψε» τον κόπο και τον ιδρώτα των ποδοσφαιριστών του Πιερικού!».