Ο Χρήστος Τζόλης στο στόχαστρο των Τότεναμ, Άστον Βίλα και Ντόρτμουντ

Φωτογραφία: Intime
Ο Χρήστος Τζόλης διανύει εξαιρετική χρονιά με την Μπριζ και έχει αναγκάσει πολλές ομάδες να ενδιαφερθούν για την απόκτησή του, με την Τότεναμ και την Ντόρτμουντ να είναι οι κορυφαίες εξ αυτών.

Η Ντόρτμουντ φαντάζει το ιδανικότερο ταίριασμα για τον Χρήστο Τζόλη, μιας και το γερμανικό πρωτάθλημα μοιάζει να ταιριάζει περισσότερο στον τρόπο που αγωνίζεται. Άλλωστε ο Έλληνας παίκτης της Μπριζ έχει δοκιμαστεί στην Αγγλία με τη Νόριτς, χωρίς να έχει ταιριάξει στα «καναρίνια».

Βέβαια, έχουν αλλάξει πολλά από τότε στην καριέρα του Τζόλη που βγάζει μάτια τις δύο τελευταίες σεζόν με τη φανέλα της Μπριζ. Φέτος, έχει πετύχει 8 γκολ και 9 ασίστ σε 23 εμφανίσεις με τους Βέλγους.

Μένει να φανεί το καλοκαίρι αν θα αποφασίσει να δοκιμάσει κάτι καινούριο στην καριέρα του, με τις Τότεναμ, Ντόρτμουντ, Άστον Βίλα, Κρίσταλ Πάλας και Γουέστ Χαμ να καραδοκούν για την απόκτησή του.

Χρήστος Τζόλης

