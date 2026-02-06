Ο Ατρόμητος απέκτησε τον Γκουγκεσασβίλι του ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού

Ο Ατρόμητος θέλοντας να καλύψει το κενό του Κοσέλεφ, που τραυματίστηκε, απέκτησε από τον ΠΑΟΚ τον Γκουγκεσασβίλι με τη μορφή δανεισμού.

Ο Γκουγκεσασβίλι θα φορά τη φανέλα του Ατρομήτου μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν και το καλοκαίρι πιθανότατα θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, από τον οποίο δεν πήρε ευκαιρίες, καθώς έπαιξε μόλις σε έναν αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και συγκεκριμένα στην ήττα με 4-1 από το Λεβαδειακό.

Η ανακοίνωση του Ατρομήτου

«Παίκτης της ομάδας μας και ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι. Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Λούκα Γκουγκεσασβίλι από τον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας σεζόν. Ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι (29/4/1999) αγωνίζεται ως τερματοφύλακας και είναι διεθνής (2 συμμετοχές) με την εθνική Γεωργίας.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Ντιναμό Τιφλίδας και το 2016 αποκτήθηκε από την Γιαγκελόνια της Πολωνίας. Τη σεζόν 2017-18 αγωνίστηκε στη Ποντλάσιε, έχοντας 16 συμμετοχές και την επόμενη σεζόν μετακόμισε στη Ντίλα Γκόρι της πατρίδας του κρατώντας ανέπαφη την εστία του 15 φορές σε 35 αναμετρήσεις.

Χάρη στις εμφανίσεις του το 2019, μετακόμισε στην Ισπανία και τη δεύτερη ομάδα της Γρανάδα και Επέστρεψε στη Ντίλα Γκόρι τη διετία 2020-21, όπου πραγματοποίησε 54 εμφανίσεις, με 19 clean sheets.

Το 2022 αποκτήθηκε από την Καραμπάγκ στην οποία αγωνίστηκε για τρεις σεζόν και κατέγραψε συνολικά 44 συμμετοχές, αγωνιζόμενος και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και παράλληλα κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα. Τον Ιανουάριο του 2024, μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Πανσερραϊκού, στον οποίο κατέγραψε 33 συμμετοχές.

Ο νέος ποδοσφαιριστής της ομάδας μας που επέλεξε και πήρε τον αριθμό «25» πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στον Ατρόμητο και ολοκληρώθηκε αυτή η συμφωνία. Είμαι δύο χρόνια στην Ελλάδα και ξέρω ότι ο Ατρόμητος είναι από τις πιο ιστορικές και δυνατές στο πρωτάθλημα.

Ξέρω ότι ο σύλλογος έχει εξαιρετικούς ανθρώπους με γνώση του ποδοσφαίρου και έχουν δημιουργήσει ένα τρομερό προπονητικό κέντρο που έχει ό,τι χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής. Τώρα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και να οδηγήσουμε τον Ατρόμητο όσο πιο ψηλά γίνεται».