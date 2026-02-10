MENOY

ΝΒΑ: Άγριος καβγάς στο παρκέ με μπουνιές και κλωτσιές στο Χόρνετς – Πίστονς, τέσσερις παίκτες αποβλήθηκαν – Δείτε βίντεο

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση των Σάρλοτ Χόρνετς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς στο NBA, καθώς παίκτες ήρθαν στα χέρια και ο άγριος καβγάς περιλάμβανε μπουνιές, χαστούκια και σπρωξίματα.

Όλα ξεκίνησαν μετά από ένα σκληρό φάουλ του Μούσα Ντιαμπατέ των Χόρνετς στον σέντερ των Πίστονς, Τζέιλεν Ντούρεν στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα.

Μετά το σφύριγμα των διαιτητών οι δύο μπασκετμπολίστες κόλλησαν τα πρόσωπά τους με τον Ντούρεν να σηκώνει πρώτος χέρι και να δίνει κάτι σαν χαστούκι στον αντίπαλό του.

Η κίνηση αυτή έκανε έξαλλο τον Ντιαμπατέ που άρχισε να κυνηγάει σε όλο το γήπεδο τον Ντούρεν ενώ στον καβγά είχε εμπλακεί ήδη και ο Μάιλς Μπρίτζες που έσπρωξε τον σέντερ των Πίστονς.

Παρά το γεγονός ότι στο γήπεδο μπήκαν τα προπονητικά τιμ και των δύο ομάδων, ο Ντιαμπατέ ήταν ασυγκράτητος χτυπώντας τον Ντούρεν με γροθιά, κάτι που έκανε και ο Μπρίτζες.

Τότε ο φόργουορντ των Πίστονς, Αϊζάια Στιούαρτ που ήταν στον πάγκο, άρπαξε από τον λαιμό των Μπρίτζες με το παρκέ να γεμίζει από κόσμο για αρκετά λεπτά μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Τελικά οι διαιτητές απέβαλαν τους τέσσερις παίχτες (Ντιαμπατέ, Μπρίτζες, Ντούρεν, Στιούαρτ) ενώ δεν αποκλείεται να τους επιβληθεί και μεγαλύτερη ποινή, ειδικά για τον τελευταίο που ήρθε από τον πάγκο

