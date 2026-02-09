MENOY

Ντέμης Νικολαΐδης για το ντέρμπι στο “Κλ. Βικελίδης”: Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, είχε φανερά μεγαλύτερες ευκαιρίες

Παρά το «στείρο» 0-0 στο ντέρμπι με τον Άρη, ο ΠΑΟΚ άφησε καλύτερες εντυπώσεις στο χορτάρι, σύμφωνα με τον Ντέμη Νικολαΐδη.

Ο παλαίμαχος άσος στάθηκε, αναλύοντας στην εκπομπή Monday FC, στην αγωνιστική υπεροχή του Δικεφάλου, υπογραμμίζοντας τις σημαντικές απουσίες.

«Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά και από τις δύο ομάδες κάτι μου έλειπε. Δεν λέω για τον Κωνσταντέλια, που όποτε λείπει είναι μεγάλη απουσία. Θα πω ο Μεϊτέ από τον ΠΑΟΚ και ο Μόντσου από Άρη. Είχε μερικά διαστήματα ο ΠΑΟΚ που θα μπορούσε ο Μεϊτέ που ηρεμεί το παιχνίδι και το αλλάζει, να δίνει ρυθμό στο παιχνίδι. Το αλλάζει με τη μοναδική ικανότητα που έχει», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε λέγοντας: «Είχε φανερά μεγαλύτερες ευκαιρίες. Αλλά έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο τη μεγαλύτερη από όλες την είχε ο Άρης στο τέλος».

Στην ερώτηση για το πως του φάνηκε ο Χρήστος Ζαφείρης, απάντησε: «Ο Ζαφείρης μου αρέσει. Μπήκε πολύ πιο γρήγορα στην ομάδα απ’ ότι το περίμενα. Περίμενα ότι θα θέλει λίγο χρόνο, αλλά δεν θέλει καθόλου. Από την αρχή μπήκε πολύ καλά».

Δείτε όλα όσα είπε ο Ντέμης Νικολαΐδης:

