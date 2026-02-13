MENOY

Νόβακ Τζόκοβιτς: Νιώθω Έλληνας αλλά πρέπει να μάθω τη γλώσσα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Για την Ελλάδα μίλησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος είδε από κοντά τη νίκη (92-86) του Ολυμπιακού επί του αγαπημένου του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ.

Ο Τόμας Γουόκαπ μετά τη λήξη της αναμέτρησης έδωσε τη φανέλα του στον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Σέρβο να φωτογραφίζεται με αυτήν.

Πριν ξεκινήσει ο αγώνας, έδωσε μάι μικρή συνέντευξη στο «Πρωινό» του Ant1», μιλώντας για την αναμέτρηση, το αν νιώθει Έλληνας πλέον, αλλά και τα σχέδιά του για τη φετινή χρονιά.

Για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη σερβική ομάδα: «Είμαι οπαδός του Ερυθρού Αστέρα, όμως ο Ολυμπιακός ακολουθεί στην καρδιά μου. Θα είναι τρομερή η ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ ανάμεσα σε δύο αδελφά ερυθρόλευκα σωματεία».

Σε ερωτηση, αν νιώθει πλέον Έλληνας: «Νιώθω Έλληνας, αλλά πρέπει να μάθω ελληνικά. Δεν είμαι πολύ καλός στη γλώσσα, δεν είναι εύκολη».

«Για τη φετινή σεζόν τα σχέδιά μου είναι να είμαι υγιής και χαρούμενος», είπε ο Σέρβος πριν μπει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Νόβακ Τζόκοβιτς

