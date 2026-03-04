MENOY

Νίκος Βεζυρτζής: Με τον Τρινκιέρι να εκπληρώσουμε τους στόχους μας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Για την επιλογή του Αντρέα Τρινκιέρι, και όχι μόνο, μίλησε ο Νίκος Βεζυρτζής στη διαδικασία παρουσίασής του από την νέα του ομάδα, τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βρίσκεστε εδώ. Θα έχουμε τέτοιες συγκεντρώσεις όταν έχουμε κάτι σπουδαίο να πούμε. Ευχαριστώ και τον κύριο Μίσκο (Ραζνάτοβιτς) που βρίσκεται εδώ. Καλωσορίζω τον νέο μας προπονητή, τον Αντρέα Τρινκιέρι, κάτι που οι περισσότεροι δεν θα πίστευαν.

Με τη βοήθεια, την αγάπη προς τον σύλλογο, αλλά και το όραμα του ιδιοκτήτη, κ. Μυστακίδη, το πλάνο το προχωράμε βήμα-βήμα. Δεν θα υπάρχουν εξαλλοσύνες. Θα υπάρχει σοβαρότητα και μικρά βήματα να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Ένας και μοναδικός είναι ο στόχος μας, να κάνουμε τον ΠΑΟΚ πάλι πρώτο. Το όραμα του κ. Μυστακίδη, αλλά και δικό μας, είναι ένα και μοναδικό. Ήρθαμε για να φτιάξουμε αυτή την ομάδα, να ξαναφέρουμε το μεγάλο όνομα του ΠΑΟΚ στην επικαιρότητα.

Έχουμε πλάνο τριετίας. Το πλάνο μας είναι με μικρά βήματα να προχωρήσουμε μπροστά. Να είστε σίγουροι ότι έτσι θα προχωράμε και έτσι θα φτάσουμε στον τελικό σκοπό, ο ΠΑΟΚ να ξαναγίνει μεγάλος.

Ευχαριστώ όσους μας κατηγορούσαν, την κριτική την δεχόμαστε. Απαντούμε με πράξεις. Ήθελα να έρθει ο Τρινκιέρι πολύ στον ΠΑΟΚ. Μια μεγάλη ομάδα, πάντα ξεκινάει από έναν μεγάλο προπονητή. Ο ΠΑΟΚ σήμερα, έχει έναν μεγάλο προπονητή. Πιστεύω με αυτόν να φτάσουμε στους στόχους μας, με πλάνο και σύνεση».

Πηγή: metrosport.gr

