Νίκη Βόλου-Ηρακλής: Τεράστιο διπλό του “Γηραιού” με δέκα παίκτες, αγκαλιάζει την άνοδο

Ο Ηρακλής έδειξε χαρακτήρα στην έδρα της Νίκης Βόλου, επικράτησε με 0-1 και πήρε επτά βαθμών στην ειδική βαθμολογία των πλέι οφ από την 2η θέση.

Η αποστολή του «Γηραιού» δυσκόλεψε στο 49ο λεπτό, όταν ο Μάναλης αποβλήθηκε για μαρκάρισμα στον Πασαλίδη, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες για σχεδόν ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι «κυανόλευκοι» ήταν πειθαρχημένοι, κλείνοντας σωστά τους χώρους.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε στο 68ο λεπτό, όταν ο Πασαλίδης στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα, την έστειλε άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του, γράφοντας το 0-1.

Στα εναπομείναντα λεπτά, ο Ηρακλής διαχειρίστηκε με ωριμότητα το προβάδισμά του, κράτησε το πολύτιμο αποτέλεσμα και πανηγύρισε μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη μάχη της ανόδου. Στο 80′, μάλιστα, ο «Γηραιός» άγγιξε το 0-2, αλλά ο Παναγιωτίδης δεν κατάφερε με διπλή προσπάθεια από την μικρή περιοχή να βρει δίχτυα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Νίκη Βόλου: Γκαραβέλης, Αρίας, Γκαντέλιο (60′ Γκαντέλιο), Τζανετόπουλος, Πασαλίδης, Σίλβα, Πλέγας (60′ Έππας), Πέττας, Λώλης (73′ Γιακουμάκης), Λουκίνας, Λέο (46′ Στοΐλκοβιτς).

Ηρακλής: Στουρνάρας, Τσάκλα, Κάτσικας, Βιτλής (73′ Κυνηγόπουλος), Τζίμας, Μάναλης, Κράινς (47′ λ.τ Παναγιωτίδης), Χάμοντ (87′ Δημητρίου), Ντέλετιτς (73′ Αναστασίου), Ουάρντα (87′ Τσιντώνης), Εραμούσπε.

Πηγή: metrosport.gr