Νίκη πάση θυσία ψάχνει σήμερα ο Άρης απέναντι στον Ατρόμητο – Κανάλι και ώρα μετάδοσης του αγώνα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Άρης έχει στρέψει την προσοχή του ολοκληρωτικά στην σημερινή (07/03) αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, μετρώντας συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα και πρέπει πάση θυσία να επιστρέψει στις νίκες και στα «τρίποντα».

Είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης πως ο Άρης αγνοεί τη νίκη για κάτι περισσότερο από έναν μήνα και θα την ψάξει τώρα στο Χαριλάου, το οποίο αντί να είναι φρούριο είναι «εφιάλτης» για τους «κιτρινόμαυρους», καθώς μετρούν μόλις δύο νίκες, οκτώ ισοπαλίες και μία ήττα σε αυτό.

Ο αγώνας του Άρη με τον Ατρόμητο είναι προγραμματισμένος για σήμερα στις 17:00, και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports 2.

