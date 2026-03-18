Νέο επεισόδιο μεταξύ Μπακς και Γιάννη Αντετοκούνμπο: Του ζήτησαν να μην παίξει για το υπόλοιπο της σεζόν

Οι Μιλγουόκι Μπακς ζήτησαν από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεκουραστεί για το υπόλοιπο της σεζόν, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να είναι αντίθετος.

Οι Μπακς περιμένουν ουσιαστικά το φινάλε της χρονιάς. Με ρεκόρ 28-40 δεν κυνηγούν πλέον τίποτα, αφού έχουν μείνει ουσιαστικά εκτός και από το πλέι ιν της Ανατολής. Γι’ αυτόν τον λόγο, τα Ελάφια σκέφτηκαν να προστατέψουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το υπόλοιπο της φετινής περιόδου.

Το Μιλγουόκι ζήτησε από τον Γιάννη να μην αγωνιστεί φέτος ξανά, προκειμένου να αναρρώσει από τους πολλούς τραυματισμούς που τον έχουν ταλαιπωρήσει αλλά και να μη ρισκάρει νέο σοβαρό τραυματισμό ενόψει της επόμενης σεζόν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όμως, αντιδρά, καθώς δεν του αρέσει η ιδέα να μείνει ανενεργός από τόσο νωρίς μέσα στη σεζόν.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήθελε μέχρι και να συνεχίσει τον αγώνα με τους Πέισερς, παρότι υπέστη υπερέκταση στο αριστερό γόνατο, με το ιατρικό τιμ των Μπακς να του εξηγεί ότι δεν υπήρχε λόγος να πιεστεί περισσότερο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Ο ΠΑΟΚ αφιέρωσε στον Κλεομένη την πρόκριση κόντρα στο Περιστέρι – Δείτε φωτό

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Συζητάω με τον άντρα μου ότι δε θα ήθελα ποτέ να βάλω το παιδάκι μου στα social

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Κατερίνα Ζαρίφη: Ήμουν ένα people-pleaser άτομο, αλλά όχι με ζόρι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Ζαχαράκη για τον θάνατο καθηγήτριας από εγκεφαλικό στη Θεσσαλονίκη: Έχει διαταχθεί ΕΔΕ – Όποιος υπεύθυνος θα τιμωρηθεί

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Ο Δήμος Θέρμης έστειλε τον λογαριασμό των βανδαλισμών σε σχολεία στους γονείς των μαθητών που τους προκάλεσαν – Πλήρωσαν 7.000 ευρώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Άγριος ξυλοδαρμός 24χρονης στη Βέροια: Δραματική έκκληση της αδερφής της – “Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει”