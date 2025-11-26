Νέα πυρά Ευγενίου σε Μονεμβασιώτη: Εγώ είμαι ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής – Θέλει να πάρει την ομάδα χωρίς χρήματα

Στο Metropolis 95.5 και στην εκπομπή ”Στη Σέντρα” φιλοξενήθηκε ο Στράτος Ευγενίου , ο οποίος αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στην ΠΑΕ Ηρακλής, τη μετοχική σύνθεση της αλλά και τον δικό του δρόμο που όπως σημείωσε έχει επιλέξει να μην μιλάει για το καλό του Ηρακλή.

«Από την πρώτη στιγμή επέλεξα τον δρόμο της σιωπής με μόνο στόχο να βρει ο Ηρακλής τον δρόμο του, καθώς πλήρωσα σε προσωπικό, οικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο την εμπλοκή μου με την ομάδα. Σήμερα, παραμένω ο μοναδικός μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής, αν ο κύριος Μονεμβασιώτης βγάζει λαγούς από το καπέλο, θα το κρίνουν τα αρμόδια όργανα. Τις μετοχές επαναλαμβάνω πως τις έχω εγώ. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής αναφέρει ότι οι μετοχές ανήκουν στον κ. Μονεμβασιώτη, αλλά δεν είναι ανακοίνωση του κ. Μονεμβασιώτη».

Σημειώνοντας: «Μόνο εγώ μιλάω με χαρτιά και αποδείξεις, προκαλώ την ΠΑΕ να κοινοποιήσει τα εξώδικα και να δει ο κόσμος του Ηρακλή την αλήθεια. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται».

Για να προσθέσει: «Ο κύριος Μονεμβασιώτης προσπαθεί να πάρει την ΠΑΕ Ηρακλής χωρίς να πληρώσει χρήματα. Ότι έχει πληρωθεί μέχρι σήμερα και τον τελευταίο 1.5 χρόνο από τον Ηρακλή , έχει πληρωθεί από τον κόσμο του Ηρακλή και όχι από τον ίδιο. Έχει γίνει από τις υπέρογκες τιμές στα διαρκείας και στα εισιτήρια. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει βάλει χρήματα στον Ηρακλή».

Για τα επόμενα βήματα του: «Ότι ήταν να πω το έχω πει μέσω του δικηγόρου μου, δεν θα δώσω κάτι άλλο μέχρι την Κυριακή, είναι απειλές που δεν έχουν υπόβαθρο αυτό που λέει ο κ. Μονεμβασιώτης, καθώς το πληρεξούσιο που του είχα δώσει δεν ισχύει».

Τόνισε μάλιστα, «Όποιος θέλει να πάρει την ΠΑΕ έρχεται και μιλάμε»

Ενώ τέλος, ανέφερε: «Αν ο Ηρακλής δεν καταφέρει να πάρει την άνοδο, θα έχει ονοματεπώνυμο η αποτυχία και δεν θα είναι το δικό μου. Εγώ εύχομαι να πάει η ομάδα εκεί που αξίζει».