Νέα εποχή στον Ηρακλή: Ο Μονεμβασιώτης είναι και επίσημα ο νέος μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης είναι και επίσημα ο νέος μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής, κατόπιν χορήγησης άδειας ΚΑΤ’άρθρο 69 και 69Α του Αθλητικού Νόμου από την ΕΕΑ.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Κυανόλευκη« ΠΑΕ:
Κατόπιν χορήγησης άδειας ΚΑΤ’άρθρο 69 και 69Α του Αθλητικού Νόμου από την ΕΕΑ, η εταιρεία Team Foods Μονοπρόσωπη ΑΕ απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής.
Πλέον, μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ είναι ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης.