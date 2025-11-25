Νέα εποχή στον Ηρακλή: Ο Μονεμβασιώτης είναι και επίσημα ο νέος μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ

Ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης είναι και επίσημα ο νέος μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής, κατόπιν χορήγησης άδειας ΚΑΤ’άρθρο 69 και 69Α του Αθλητικού Νόμου από την ΕΕΑ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Κυανόλευκη« ΠΑΕ:

Κατόπιν χορήγησης άδειας ΚΑΤ’άρθρο 69 και 69Α του Αθλητικού Νόμου από την ΕΕΑ, η εταιρεία Team Foods Μονοπρόσωπη ΑΕ απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής.

Πλέον, μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ είναι ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης.