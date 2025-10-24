MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NBA: Πιθανή η εμπλοκή και άλλων αθλητών στο σκάνδαλο στοιχηματισμού σύμφωνα με Αμερικανό δημοσιογράφο

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Το σκάνδαλο στοιχηματισμού στο NBA έχει συγκλονίσει όλον τον κόσμο. Οι Τσάνσι Μπίλαπς, ο Τέρι Ροζίερ και ο Ντέιμον Τζόουνς έχουν ήδη συλληφθεί και ο δημοσιογράφος του ESPN, Ντέβιντ Πέρντουμ, ανέφερε ότι θα υπάρχουν περαιτέρω εξελίξεις στην υπόθεση.

«Σύντομα θα υπάρχουν νέα δεδομένα που θα αφορούν και το κολλεγιακό μπάσκετ» ανέφερε ο Αμερικανός δημοσιογράφος, που ασχολείται με το σκάνδαλο, και πρόσθεσε ότι «δε θα με εξέπληττε αν εμφανιστούν και άλλα ονόματα από το NBA, είτε από εν ενεργεία αθλητές είτε από παλαίμαχους».

Το FBI έχει ενημερώσει ότι έχουν διακινηθεί δεκάδες εκατομμύρια στο σκάνδαλο στοιχηματισμού και το NBA αντιμετωπίζει πλέον μεγάλη πίεση και αμφισβήτηση από εκατομμύρια λάτρεις του αθλήματος, που θα αντιμετωπίζουν πλέον με καχυποψία, οποιαδήποτε εξέλιξη στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Πηγή: newsit.gr

NBA

