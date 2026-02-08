“Μπηχτή” Πανσερραϊκού για ΑΕΚ: “Το… ευ αγωνίζεσθαι φάνηκε”
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, ο Πανσερραϊκός προχώρησε σε μια ανάρτηση που άναψε… φωτιές.
Η ομάδα των Σερρών, μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της, άφησε σαφή αιχμή προς την Ένωση, σχολιάζοντας με εμφανή ειρωνεία: «Το… ευ αγωνίζεσθαι φάνηκε».
Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες ή να κατονομάσει πρόσωπα και καταστάσεις, ο Πανσερραϊκός επέλεξε έναν υπαινικτικό τρόπο για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του.
Μένει να φανεί αν θα υπάρξει επίσημη αντίδραση ή απάντηση από την πλευρά της ΑΕΚ τις επόμενες ώρες.
