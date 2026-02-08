MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

“Μπηχτή” Πανσερραϊκού για ΑΕΚ: “Το… ευ αγωνίζεσθαι φάνηκε”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, ο Πανσερραϊκός προχώρησε σε μια ανάρτηση που άναψε… φωτιές.

Η ομάδα των Σερρών, μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της, άφησε σαφή αιχμή προς την Ένωση, σχολιάζοντας με εμφανή ειρωνεία: «Το… ευ αγωνίζεσθαι φάνηκε».

Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες ή να κατονομάσει πρόσωπα και καταστάσεις, ο Πανσερραϊκός επέλεξε έναν υπαινικτικό τρόπο για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του.

Μένει να φανεί αν θα υπάρξει επίσημη αντίδραση ή απάντηση από την πλευρά της ΑΕΚ τις επόμενες ώρες.

Πανσερραϊκός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Γ. Παπανδρέου: Συκοφαντικό δημοσίευμα επιχειρεί να με συνδέσει με τον Έπσταϊν – Τέλος η λάσπη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Τραγωδία στην Άρτα: 35χρονη μητέρα πέθανε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Η Ιωάννα Τούνη αυτοτρολάρεται από τη Σαουδική Αραβία: “Το παίζω high society ενώ κατάγομαι από το Πετρίτσι Σερρών”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ισπανικά ΜΜΕ: Ενδιαφέρον ΠΑΟΚ για τον 18χρονο Ασιέρ Λόπεθ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Γκιουλέκας: Δεν υπήρχε περίπτωση να αφήναμε τον Θερμαϊκό βρώμικο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Άρης: Οι πιθανοί 11 του Χιμένεθ για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ