Μπέος για Σούντγκρεν: Δεν δεχόμαστε τη συγγνώμη του, εμείς είμαστε Έλληνες και περήφανοι, όχι Σουηδοί

Λίγη ώρα αφότου η ΠΑΕ Βόλος δημοσίευσε την δημόσια συγγνώμη του Ντάνιελ Σούντγκρεν, δημοσιεύτηκε επίσημη δήλωση του προέδρου της ομάδας, Αχιλλέας Μπέου, ο οποίος τόνισε πως όχι μόνο δεν δέχονται την συγγνώμη του, αλλά θα συνεργαστούν με τις αρχές προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως το θέμα και να φανεί γιατί εκείνος επιχείρησε να συκοφαντήσει την ομάδα του Βόλου.

Μάλιστα έστειλε κι ένα προσωπικό μήνυμα στον Σουηδό πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Εμείς είμαστε Έλληνες και περήφανοι, Δεν είμαστε… Σουηδοί».

Η επίσημη δήλωση του Αχιλλέα Μπέου:

«Έπειτα από το θόρυβο που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες, λάβαμε μέσω email μία δημόσια συγγνώμη από τον πρώην ποδοσφαιριστή μας, Ντάνιελ Σούντγκρεν.

Ως πρόεδρος της ΠΑΕ Βόλος, δηλώνω ότι δεν δεχόμαστε τη συγγνώμη του. Αντίθετα θα συνεργαστούμε με την Ελληνική Δικαιοσύνη, με την ελπίδα ότι θα διαλευκανθεί πλήρως το όλο θέμα, ώστε να μάθουμε και εμείς αλλά και όλη η φίλαθλη Ελλάδα για ποιο σκοπό και από που ορμώμενος, επιχείρησε να συκοφαντήσει την ομάδα του Βόλου.

Κλείνοντας θα ήθελα προσωπικά να στείλω ένα μήνυμα στον Σούντγκρεν: Εμείς είμαστε Έλληνες και περήφανοι, Δεν είμαστε… Σουηδοί».

