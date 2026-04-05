Μπενίτεθ: Το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο, παλέψαμε για 90 λεπτά

Ο Ράφα Μπενίτε, μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, μίλησε στην κάμερα της Nova και τόνισε ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο, ενώ αναφέρθηκε στη συμπεριφορά των παικτών του, που πάλεψαν για 90 λεπτά.

«Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα εκ μέρους όλου του οργανισμού του Παναθηναϊκού να ευχηθώ τα καλύτερα στον Λουτσέσκου για την δύσκολη κατάσταση που περνάει ο πατέρας του», ανέφερε αρχικά ο Ισπανός τεχνικός των πράσινων.

Για το παιχνίδι: «Ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε να κλείσουμε καλά τους χώρους, το κάναμε αρκετά ικανοποιητικά. Από την πλευρά μας προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε κάποιες αντεπιθέσεις. Μπορούσαμε να είχαμε καλύτερες επιλογές σε κάποιες φάσεις, αλλά και ο αντίπαλος μπορεί να παραπονεθεί ότι του έλειψε κάτι καλύτερο προς το τέλος».

Για το γεγονός ότι η ομάδα του δεν απειλήθηκε: «Θα έλεγα την αφοσίωση και την προσπάθεια όλων των παικτών. Μπορεί να μην τους πήγαν όλα όπως θα ήθελαν, αλλά οι φίλαθλοι θέλουν να βλέπουν παίκτες που παλεύουν για 90 λεπτά και σήμερα το είδαν. Κρατήσαμε την μπάλα στα πόδια μας σε σημεία του παιχνιδιού και την κυκλοφορήσαμε καλά».

Πηγή: metrosport.gr