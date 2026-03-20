Μουντιάλ 2026: Κυκλοφόρησε το τραγούδι “Lighter”, το πρώτο από το επίσημο άλμπουμ της διοργάνωσης

Φωτογραφία: Pixabay
Το τραγούδι «Lighter» είναι το πρώτο που κυκλοφόρησε από το άλμπουμ του Μουντιάλ του 2026 που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με τον Τζιάνι Ινφαντίνο να κάνει ο ίδιος την παρουσίαση.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA είναι μια από τις σπάνιες στιγμές που ολόκληρος ο κόσμος κινείται στον ίδιο ρυθμό», δήλωσε ο Ινφαντίνο αναφορικά με τη δημοσίευση του πρώτου τραγουδιού του Μουντιάλ.

Το «Lighter» είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των Τζέι Ρολ, Κάριν Λεόν και Cirkut, με τον τελευταίο να έχει κερδίσει Grammy το 2026 για παραγωγός της χρονιάς.

Η FIFA είχε παρουσιάσει το τραγούδι στις 17 Μαρτίου, όμως πλέον μπορεί κανείς να το ακούσει ολόκληρο για να αρχίσει να μπαίνει σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Το επίσημο άλμπουμ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δεν είναι απλώς μια μουσική συνοδεία του τουρνουά. Είναι μια δήλωση για το πού πηγαίνει το παγκόσμιο παιχνίδι. Φέρνοντας κοντά καλλιτέχνες των οποίων οι φωνές αντηχούν σε όλες τις ηπείρους, δημιουργούμε κάτι που αντικατοπτρίζει την κλίμακα, τη φιλοδοξία και τον πολιτιστικό αντίκτυπο αυτής της ιστορικής διοργάνωσης.

Το «Lighter» σηματοδοτεί την αρχή αυτού του ταξιδιού. Είναι μια ισχυρή έκφραση ανθεκτικότητας, ενέργειας και χαράς , ένα τραγούδι που θα συνδεθεί με τους οπαδούς παντού και θα γίνει μέρος της ατμόσφαιρας στα στάδια, στους εορτασμούς των οπαδών και στις κοινότητες σε όλο τον κόσμο καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά», πρόσθεσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο στο βίντεο της παρουσίασης του τραγουδιού «Lighter».

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Συντετριμμένος ο γιος του Τσακ Νόρις: “Είμαι τόσο περήφανος που είμαι παιδί σου”

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Η Αγγελική Ηλιάδη περνάει στην αντεπίθεση: “Προχωράμε άμεσα σε μηνύσεις” – Η ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου της

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Οι ΗΠΑ στέλνουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ηχητικό μήνυμα του Μοτζάμπα Χαμενεΐ: “Με την ενότητα έχουμε νικήσει τον εχθρό”

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 19 ώρες πριν

“Discover Dogs”: Η μεγαλύτερη γιορτή αφιερωμένη στον σκύλο επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Κεραμέως: Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους, τι είπε για το ύψος του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου