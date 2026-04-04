MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιρτσέα Λουτσέσκου: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Ρουμάνου προπονητή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου το πρωί της Παρασκευής λίγο πριν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, με τον 80χρονο Ρουμάνο προπονητή να σώζεται από τους γιατρούς.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, στο οποίο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου νοσηλεύεται, εξέδωσε νέα ανακοίνωση το πρωί του Σαββάτου (04.04.2026), αναφέροντας πως η πορεία της υγείας του χαρακτηρίζεται ως “θετικά δυναμική”.

“Δεδομένου του δημοσίου ενδιαφέροντος που υπάρχει, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η εξέλιξη του ασθενούς είναι φυσική σε σχέση με την υπάρχουσα παθολογία, με θετική δυναμική. Εάν χρειάζεται, θα ανακοινωθούν οποιαδήποτε στοιχεία δημοσίου ενδιαφέροντος. Ζητάμε αξιοπρέπεια και σεβασμό της ιδιωτικότητας κάθε ασθενούς” αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται πως το 2009, ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε υποστεί έμφραγμα και υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στο Ντόνετσκ. Μόλις την Τρίτη (01.03.2026) στον 80χρονο προπονητή τοποθετήθηκε απινιδωτής για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υποστεί ανακοπή και θα σταθεροποιηθούν οι παλμοί του, μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε σε προπόνηση της Εθνικής Ρουμανίας.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

