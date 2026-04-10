MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιρτσέα Λουτσέσκου: Συνθήματα οπαδών μπροστά από το φέρετρο του θρυλικού προπονητή, συγκλονιστικές στιγμές

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Χιλιάδες άνθρωποι, προσωπικότητες από τον κόσμο του αθλητισμού -και όχι μόνο- θέλησαν τα τελευταία 24ωρα να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον Μιρτσέα Λουτσέσκου, στο Εθνικό Στάδιο (Arena National) του Βουκουρεστίου, στο λαϊκό προσκύνημα για τον θρύλο της προπονητικής.

Από την “Arena Nationala” του Βουκουρεστίου πέρασε τη Μεγάλη Πέμπτη η ποδοσφαιρική Ρουμανία, που ενώθηκε στη μνήμη του τεράστιου Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Αντιπαλότητες πήγαν στην… άκρη, μπροστά στην απώλεια του κορυφαίου προπονητή, αφού οι ομάδες της FCSB (Στεάουα Βουκουρεστίου) και της Ντιναμό Βουκουρεστίου έφτασαν στην εθνικό στάδιο περίπου την ίδια ώρα, για να δώσουν τα συλλυπητήριά τους στον Ραζβάν Λουτσέσκου και στην οικογένειά του.

Παράλληλα, οι οργανωμένοι οπαδοί της Ρουμανίας δεν έμειναν αμέτοχοι, δημιουργώντας ένα άκρως ποδοσφαιρικό κλίμα, για να τιμήσουν τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, φωνάζοντας συνθήματα και το όνομα του αγαπημένο τους προπονητή.

«Θα σε αγαπάμε πάντα», φώναζαν ρυθμικά μικροί και μεγάλοι μέσα στη “Arena Nationala”.

Η κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Μ. Παρασκευή (10/04). Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη Ρουμανία, κάπου, στην είσοδο του Νεκροταφείου Μπέλου στο Βουκουρέστι, ένας πολυτελής τάφος τον περίμενε για περισσότερα από δέκα χρόνια. Τον είχε ετοιμάσει ο ίδιος.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

