Μιρτσέα Λουτσέσκου: Πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση

Δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα τελευταία νέα για την υγεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου.
Όπως αναφέρουν ΜΜΕ στη Ρουμανία (Digi.ro, Sport. Ro, Fanatik. Ro) μετά από μια περίπλοκη αξονική τομογραφία, διαπιστώθηκε ότι ο πρώην προπονητής υπέστη πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια και κρούσματα πνευμονικής θρομβοεμβολής. Εκπρόσωποι του πανεπιστημιακού νοσοκομείου επειγόντων περιστατικών του Βουκουρεστίου ενημέρωσαν επίσης την οικογένεια για την εξέλιξη.

«Επιστρέφοντας στο κοινό πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του κ. Μιρτσέα Λουτσέσκου, κάνουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

  • ο ασθενής υποβλήθηκε σήμερα σε σύνθετη αξονική τομογραφία
  • οι γιατροί που φρόντιζαν τον ασθενή ανέλυσαν λεπτομερώς την κατάσταση, ενημερώνοντας την οικογένεια
  • η αξονική τομογραφία αποκάλυψε πολλαπλά σημάδια ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου και πνευμονικής θρομβοεμβολής.
  • ο ασθενής θα παραμείνει υπό την αυστηρή επίβλεψη της διεπιστημονικής ομάδας. Θα επανέλθουμε με πληροφορίες», σημείωσαν οι εκπρόσωποι του νοσοκομείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

