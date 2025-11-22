MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλιτσιτς: Παίξαμε καλά σε μία φάση που γίνονται αλλαγές στην ομάδα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο προπονητής του Άρη, Ιγκόρ Μίλιτσιτς ήταν ευχαριστημένος από την απόδοση που είχαν οι παίκτες του στη νίκη απέναντι στον Προμηθέα, τονίζοντας πως είναι μία περίοδος που γίνονται αλλαγές στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Είμαι ικανοποιημένος, γιατί πήγαμε τον ρυθμό εκεί που θέλαμε, Γενικά παίξαμε καλό μπάσκετ, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε πως είμαστε σε μία διαδικασία αλλαγών στην ομάδα».

Άρης

