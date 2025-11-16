Μίλιτσιτς: Κάνουμε το καλύτερο για τον Άρη εντός και εκτός παρκέ

Iκανοποιημένος από την εικόνα των παικτών του εμφανίστηκε ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς μετά την ήττα του Άρη από τον Παναθηναϊκό.

«Ηταν αρκετά δύσκολο το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι πως χάσαμε πολλή ενέργεια στην διάρκεια του αγώνα. Κάναμε πολλά σωστά, αλλά αυτό τελικά δεν ήταν αρκετό. Ξέρουμε πόσο σκληρά έχουμε δουλέψει. Ξέραμε πως θα ήταν δύσκολα σήμερα. Μου άρεσε η νοοτροπία των παικτών μου, κάναμε πάλι κάποια πράγματα καλά στο αμυντικό κομμάτι, αλλά κάποια λάθη και χαμένα ριμπάουντ στο τέλος, ήταν αυτά που μας στέρησαν την νίκη. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Βλέπω ότι η ομάδα μου έχει βελτίωση, ότι οι παίκτες θέλουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό… Τους αξίζουν συγχαρητήρια».



Για το θέμα της ενίσχυσης και το όνομα του Ντανίλο Άντζουσιτς: «Δεν είναι ανάγκη να μιλάω για ο,τιδήποτε έχει να κάνει με την ενίσχυση, δεν μιλάω για παίκτες που τώρα δεν είναι στην ομάδα. Μιλάω για το παρόν. Κάνουμε το καλύτερο για τον Άρη εντός και εκτός παρκέ».

Για τα χαμένα σουτ στο τέλος από Κουλμπόκα και Νουά: «Είχαμε κάποια χαμένα σουτ, αλλά εμείς σαν μάδα θέλουμε να βγάζουμε σκληρή άμυνα. Και αφότου το κάνουμε, να τρέχουμε για να σκοράρουμε. Στο δεύτερο δεκάλεπτο μπήκαν τα σουτ, φτάσαμε να προηγούμαστε με μεγάλη διαφορά. Κάποια σουτ από Κουλμπόκα και Νουά τα χάσαμε. Το πρόβλημα ήταν η άμυνα κυρίως στο τελευταίο δεκάλεπτο, όχι ότι αυτά τα σουτ δεν μπήκαν».

