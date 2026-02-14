Μίλιτσιτς: Η άμυνα μας έδωσε τη νίκη – Πολύ σημαντικό το Κύπελλο

Ο Ίγκορ Μίλιτσιτς σχολίασε την κρισιμότητα του Κυπέλλου για τον Άρη, αλλά και τα σημεία-κλειδιά που έδωσαν τη νίκη μέσα στη Μύκονο.

Αναλυτικά:

«Παίξαμε πολύ καλύτερα αμυντικά στο δεύτερο ημίχρονο και αυτό μας έφερε τη νίκη. Ήταν ένα παιχνίδι σε μία καλή έδρα. Πλέον έχουμε κάνει το 2-0 απέναντι σε Ηρακλή, Προμηθέα και Μύκονο».

Για το Κύπελλο, σημείωσε: «Πάμε βήμα-βήμα. Τρεις μήνες πριν η ομάδα ήταν σε πιο δύσκολη κατάσταση. Το Κύπελλο είναι πολύ σημαντικό για εμάς και τους οπαδούς μας. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είχαμε μία δύσκολη εβδομάδα, με τον αποκλεισμό στο EuroCup από την Κλουζ, αλλά το αφήνουμε στο παρελθόν και κοιτάμε μπροστά».

Για την ανταπόκριση των παικτών στο απαιτητικό πρόγραμμα: «Είμαι χαρούμενος που η ομάδα ανταποκρίνεται. Ήταν μία δύσκολη εβδομάδα, ειδικά μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είμαι ικανοποιημένος, γιατί οι παίκτες μου θυσίασαν τους εαυτούς τους μέσα στο γήπεδο»