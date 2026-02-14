MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλιτσιτς: Η άμυνα μας έδωσε τη νίκη – Πολύ σημαντικό το Κύπελλο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ίγκορ Μίλιτσιτς σχολίασε την κρισιμότητα του Κυπέλλου για τον Άρη, αλλά και τα σημεία-κλειδιά που έδωσαν τη νίκη μέσα στη Μύκονο.

Αναλυτικά:

«Παίξαμε πολύ καλύτερα αμυντικά στο δεύτερο ημίχρονο και αυτό μας έφερε τη νίκη. Ήταν ένα παιχνίδι σε μία καλή έδρα. Πλέον έχουμε κάνει το 2-0 απέναντι σε Ηρακλή, Προμηθέα και Μύκονο».

Για το Κύπελλο, σημείωσε: «Πάμε βήμα-βήμα. Τρεις μήνες πριν η ομάδα ήταν σε πιο δύσκολη κατάσταση. Το Κύπελλο είναι πολύ σημαντικό για εμάς και τους οπαδούς μας. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είχαμε μία δύσκολη εβδομάδα, με τον αποκλεισμό στο EuroCup από την Κλουζ, αλλά το αφήνουμε στο παρελθόν και κοιτάμε μπροστά».

Για την ανταπόκριση των παικτών στο απαιτητικό πρόγραμμα: «Είμαι χαρούμενος που η ομάδα ανταποκρίνεται. Ήταν μία δύσκολη εβδομάδα, ειδικά μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είμαι ικανοποιημένος, γιατί οι παίκτες μου θυσίασαν τους εαυτούς τους μέσα στο γήπεδο»

Ιγκόρ Μίλιτσιτς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο σωφρονιστικός υπάλληλος που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών σε φυλακή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Κακοκαιρία: Αποκαθίστανται σταδιακά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια – Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Πέντε θρεπτικά συστατικά που μπορεί να σας λείπουν αν νιώθετε συνέχεια κουρασμένοι

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Χαλκιδική: Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων από αύριο στη γέφυρα Ποτίδαιας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οκτώ συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Νεκρή 53χρονη Ισραηλινή σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας