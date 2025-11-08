MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλιτσιτς: “Είναι φανερή η βελτίωση στην άμυνα αλλά και τα 21 λάθη είναι πάρα πολλά”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς είδε το ποτήρι… μισογεμάτο μετά τη νίκη του Άρη επί της Μυκόνου καθώς αναγνώρισε την προσπάθεια των παικτών του στην άμυνα, όπως όμως και τις δυσλειτουργίες στην επίθεση.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Κροάτης τεχνικός του Άρη είπε αρχικά ότι… «χρειαζόμασταν τη νίκη. Είχαμε την πίεση του αποτελέσματος και είχαμε ένταση στο παιχνίδι μας. Αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες μου από τον τρόπο που αμύνθηκαν αλλά και προσέγγισαν τα παιχνίδια. Επιτρέψαμε όμως 15 επιθετικά ριμπάουντ και κάναμε 21 λάθη. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουμε».

Ο 49χρονος τεχνικός ρωτήθηκε για την αμυντική βελτίωση αλλά και την έλλειψη σταθερότητας την επίθεση. «Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν γίνεται να αλλάξουν όλα μέσα σε μια εβδομάδα. Είπα ότι δίνουμε προτεραιότητα στην άμυνα. Να γίνουμε πιο σκληροί. Στην επίθεση θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο. Είναι απαραίτητο να βελτιωθούμε στην κυκλοφορία της μπάλας. Θα χρειαστεί χρόνος. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τη βελτίωση στην άμυνα η οποία αυτή τη στιγμή κερδίζει παιχνίδια. Θέλω να παίζουμε άμυνα σαν ομάδα κι αυτό είναι κάτι που φαίνεται στους τελευταίους αγώνες. Στην επίθεση, θέλω να δημιουργούμε χώρους. Συνολικά είναι μια καινούργια συνθήκη για τους παίκτες μου. Θα μπορούσαμε να είχαμε αξιοποιήσει κάποιο μις ματς».

Σε ερώτηση για την απόδοση του Μήτρου Λονγκ και τη φανερή πρόθεση αλλαγής του ρόλου του ούτως ώστε να γίνει πιο δημιουργικός στο παιχνίδι του, απάντησε ότι… «Ο καθένας θα πρέπει να ανταποκριθεί στον ρόλο του κι έχει διαφορετικό ρόλο σε σχέση μ’ αυτόν που είχε πριν. Οι παίκτες προσπαθούν να ανταποκριθούν σ’ αυτά που ζητώ. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ο Ελάιζα μπορεί να μην σκόραρε αλλά απόψε, όταν ήταν στο παρκέ, η ομάδα δημιουργούσε ή μεγάλωνε τη διαφορά παίρνοντας μεγάλο βαθμό στον τομέα του +/-».

Πηγή: gazzetta.gr

Διαβάστε μας στο Google News

