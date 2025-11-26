Μιχαηλίδης: Θα παλέψουμε για όλα μέχρι το τέλος, θα δώσουμε το 100% του εαυτού μας

Τις δικές του σκέψεις για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τη Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, παρέθεσε ο κεντρικός αμυντικός των ”ασπρόμαυρων”, Γιάννης Μιχαηλίδης.

Αναλυτικά όσα ειπε στις δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Μπραν ο Γιάννης Μιχαηλίδης:

Για την πορεία του ΠΑΟΚ φέτος μέχρι τώρα σε σχέση με πέρσι και το αν παρατηρεί αλλαγές στην ομάδα: «Η αλήθεια είναι ότι και στις δυο διοργανώσεις η πορεία μας είναι καλύτερη. Δεν έχουν αλλάξει παίκτες πολλοί, ούτε ο προπονητής και απλά η δουλειά που έχουμε κάνει είναι μεγάλη και από την περσινή σεζόν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάθε σεζόν είναι διαφορετική, πάνω από όλα παίζει η ρόλο η δουλειά που έχουμε κάνει στην προετοιμασία φέτος αλλά και από το γεγονός ότι γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά μεταξύ μας. Η νοοτροπία παραμένει ίδιο και αυτό φαίνεται στα παιχνίδια με την εικόνα μας».

Για το τι γνωρίζει την Μπραν και τι περιμένει να δει από τον αντίπαλο: «Δεν γνωρίζω τόσο καλά την ομάδα, αλλά έχουμε αναλύσει τον αντίπαλο όλη την εβδομάδα. Είναι μια ομάδα που της αρέσει να πιέζει και να παίζει επιθετικά. Αν είμαστε αυτοί που πρέπει με σοβαρότητα δεν θα έχουμε πρόβλημα για να κερδίσουμε. Πρέπει να συγκεντρωθούμε 100% σε εμάς και να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό τον δύσκολο αγώνα».

Για την Τούμπα και το περιμένει από τον κόσμο του ΠΑΟΚ που κάνει το γήπεδο “μαύρη κόλαση”: «Η Τούμπα είναι μια σκληρή έδρα, δεν την βρίσκεις εύκολα αυτή την ατμόσφαιρα στην Ευρώπη. Θα πιεστεί η Μπραν και από εμάς στο γήπεδο και από τον κόσμο μας, που ξέρει πως να πιέσει τον αντίπαλο. Αλλά σίγουρα θα έχουν παίκτες με εμπειρία που έχουν παίξει σε ανάλογες δύσκολες έδρες και θα βρουν τρόπο να ξεφύγουν από αυτή την ατμόσφαιρα».

Για τις 200 νίκες του Λουτσέσκου και για την ατάκα του περί ιστορικής χρονιάς: «Εννοείται πως τα νούμερα τα λένε όλα. Οι 200 νίκες δεν είναι λίγες. Έχει δώσει πολλά στην ομάδα. Τρόπαια, παραστάσεις, νίκες και πράγματα που δεν φαίνονται. Του αρέσει πολύ η δουλειά κάθε μέρα στην προπόνηση, στο ποδόσφαιρο δεν βγαίνουν όλα, δεν γίνεται να βγαίνει στο γήπεδο ότι δουλεύεις, αλλά οι αριθμοί τα λένε όλα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Είναι ένας πολύ πετυχημένος προπονητής και δεν χρειάζεται να το αναλύουμε, οι επιτυχίες του τα λένε όλα. Η χρονιά είναι ιστορική ούτως η άλλως στα 100 χρόνια του συλλόγου, για εμάς είναι ένα κίνητρο παραπάνω για να διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους που μπορούμε. Θα παλέψουμε για όλα μέχρι το τέλος, θα δώσουμε το 100% του εαυτού μας».

Για το ενδεχόμενο νίκης που θα τον πάει στους 10 βαθμούς και αν αυτό είναι ένα εξτρά κίνητρο να πάει και στους “8”: «Η διοργάνωση είναι κίνητρο από μόνη της. Δεν κοιτάζουμε τους βαθμούς και το τέλος. Αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα, δεν μπορούμε να μιλάμε για νίκη που δίνει πρόκριση. Είναι μια δύσκολη διοργάνωση και χρειάζεται να είμαστε σε εγρήγορση συνέχεια. Έχουμε μπροστά μας αγώνες με δύσκολες ομάδες, όπως η Μπραν που μπορεί να μην σε ενθουσιάζει ως όνομα αλλά είναι μια καλή ομάδα και έχουν και αυτοί τα δικά τους κίνητρα για να κερδίσουν και να προχωρήσουν».

Για το ότι η Μπραν δεν έχει εμπειρία στην Ευρώπη και αν υπάρχει ενδεχόμενο να την υποτιμήσει ο ΠΑΟΚ: «Είμαστε μαθημένοι σε τέτοιες… παγίδες και τα έχουμε περάσει αυτά, είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να υποτιμήσουμε την Μπραν. Έχουμε την εμπειρία σε τέτοια ματς και ξέρουμε τι σημαίνει να παίζεις με ομάδες που δεν είναι τόσο έμπειρες, αλλά εμείς θα είμαστε σοβαροί».

Για τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής που έχει στην Ευρώπη: «Η εμπιστοσύνη του προπονητή στο πρόσωπο που μου είναι μεγάλη και τον ευχαριστώ για αυτό. Δεν έχω πετύχει κάτι μεγάλο μέχρι στιγμής, πρέπει να δουλέψω ακόμα περισσότερο, από όσο έχω δουλέψει μέχρι τώρα και μετά τον τραυματισμό που είχα τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να βελτιωθώ και να βοηθήσω την ομάδα ακόμα περισσότερο».

Για τις καιρικές συνθήκες που δεν θα είναι καλές και αν θα επηρεάσουν: «Έχουμε ξαναπαίξει στην καριέρα μας όλοι μας, σε όλες τις συνθήκες. Υπάρχει πολύ εμπειρία σε όλους μας και δεν θα είναι κάποιο πλεονέκτημα για τον αντίπαλο. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και τι προσέξουμε».