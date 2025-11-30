MENOY

Μιχαηλίδης: Κρατάω τον χαρακτήρα που δείξαμε όταν μείναμε με 10 παίκτες

Στον χαρακτήρα που έδειξε ο ΠΑΟΚ μετά την αποβολή του Μεϊτέ στάθηκε ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Είναι πολύ μεγάλη η χρονιά. Η αντίδραση που δείξαμε είναι σημαντική. Ήμασταν και λίγο άτυχοι στο παιχνίδι, αυτό που κρατάω εγώ είναι ο χαρακτήρας που δείξαμε όταν ήμασταν με 10 παίκτες. Η νίκη ήταν ομαδική, όλοι κάναμε εξαιρετική δουλειά».

