Μιχαηλίδης: Κρατάω τον χαρακτήρα που δείξαμε όταν μείναμε με 10 παίκτες
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στον χαρακτήρα που έδειξε ο ΠΑΟΚ μετά την αποβολή του Μεϊτέ στάθηκε ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Είναι πολύ μεγάλη η χρονιά. Η αντίδραση που δείξαμε είναι σημαντική. Ήμασταν και λίγο άτυχοι στο παιχνίδι, αυτό που κρατάω εγώ είναι ο χαρακτήρας που δείξαμε όταν ήμασταν με 10 παίκτες. Η νίκη ήταν ομαδική, όλοι κάναμε εξαιρετική δουλειά».
Πηγή: metrosport.gr