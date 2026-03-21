Miami Open: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Ντε Μινόρ και πέρασε στον 3ο γύρο

Εντυπωσιακός ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε -μετά από μία ώρα και 27 λεπτά- με 6-3, 7-6(3) τον Αυστραλό Άλεξ ντε Μινόρ και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Miami Open.

Αυτή ήταν η 12η νίκη του σε 13 μεταξύ τους αναμετρήσεις και η δεύτερη απέναντι σε παίκτη 10άδας, μετά από εκείνη κόντρα στον Τέιλορ Φριτς στο United Cup.

Χαρακτηριστικό της κυριαρχικής εμφάνισης του Έλληνα πρωταθλητή είναι ότι ο μοναδικός πόντος που έχασε από το πρώτο σερβίς ήταν στο tie-break του δεύτερου σετ, έχοντας μέχρι τότε 37/37.

«Yπήρχαν στιγμές στο ματς που ένιωθα πραγματικά πολύ καλά. Χρειάστηκε όμως να διαχειριστώ τα νεύρα προς το τέλος. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίζεις τέτοιες καταστάσεις απέναντι στον Άλεξ. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνιστής, επιστρέφει πολλές μπάλες και σε αναγκάζει να δουλέψεις πολύ για κάθε πόντο», είπε ο Τσιτσιπάς μετά τον αγώνα.

Στον 3ο γύρο ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Αρτούρ Φις που κέρδισε εύκολα τον Αμερικανό Ντάργουιν Μπλαντς με 6-2, 6-3.

Να σημειωθεί ότι με την νίκη του αυτή ο 27χρονος Έλληνας πρωταθλητής εξασφάλισε και την επιστροφή του στο τοπ-50, ανεβαίνοντας στο Νο48, όπως αναφέρει το Live ATP Rankings.