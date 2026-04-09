Μέλβιν: Είμαστε πεινασμένοι, θέλουμε περισσότερα – Παίξαμε για τον ΠΑΟΚ και τη φανέλα

Ο Κλίβελαντ Μέλβιν εξήγησε το σκεπτικό του γύρω από τα δύο παιχνίδια που έχουν μπροστά τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τη Μπιλμπάο για τους τελικούς του FIBA Europe Cup , δηλώνοντας… πεινασμένος για τον τίτλο,

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο metrosport.gr:

Για τον περσινό αποκλεισμό και την πρόκριση στον τελικό:

«Απίστευτο παιχνίδι. Είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου. Είμαι περήφανος για το προπονητικό επιτελείο. Είμαι περήφανος για όλους όσοι μας στήριξαν. Ακόμα και για τους οπαδούς μας. Πρέπει να δώσουμε πολλά εύσημα στους φιλάθλους που ήρθαν εδώ. Ήταν ένα απίστευτο παιχνίδι. Ένιωσα ότι αξίζαμε τη νίκη. Ήρθαμε για να παίξουμε. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο μπαίνοντας στο ματς, αλλά μείναμε συγκεντρωμένοι. Αυτό είναι το ένα πράγμα που κάναμε σωστά. Μείναμε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Εστιάσαμε στο πλάνο μας και τα καταφέραμε. Είναι τρελό. Φτάσαμε στους τελικούς. Δεν τελείωσε ακόμα, αλλά είναι ένα μεγάλο βήμα».

Τι σημαίνει αυτή η πρόκριση για την ομάδα;

«Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα. Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν. Προετοιμαστήκαμε για αυτή τη στιγμή. Δηλώσαμε παρόντες. Παίξαμε ως ομάδα. Παίξαμε για τον ΠΑΟΚ, τη φανέλα και ολόκληρο τον οργανισμό. Είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Όπως είπα, είμαι περήφανος για όλους και για το προπονητικό επιτελείο. Έχουμε δύο ακόμα παιχνίδια να δώσουμε. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι».

Νιώθεις ότι χρωστάτε κάτι στην Μπιλμπάο μετά τους περσινούς τελικούς;

«Φυσικά. Η Μπιλμπάο είναι η κάτοχος του τίτλου. Όλο αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Θα είμαστε έτοιμοι σίγουρα. Θα είμαστε έτοιμοι για τους τελικούς. Σίγουρα. Εγώ είμαι έτοιμος».

Τι σας είπε ο προπονητής μετά τη νίκη;

«Ήταν πολύ περήφανος για εμάς. Μας είπε να συνεχίσουμε να παλεύουμε μέσα από τις αντιξοότητες, σε όλο το παιχνίδι. Δείξαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα, αρκεί να παίζουμε μαζί και να παίζουμε άμυνα. Μόλις το αποδείξαμε. Τώρα είμαστε στους τελικούς. Είμαστε πεινασμένοι. Είμαστε πεινασμένοι και θέλουμε περισσότερα».

Για τις αλλαγές που έγιναν στην ομάδα στη διάρκεια της σεζόν:

«Απλώς ερχόμαστε και προπονούμαστε. Βοηθάμε ο ένας τον άλλον, ό,τι κι αν συμβεί. Χτίσαμε χημεία με τα νέα παιδιά, τους βοηθήσαμε να εγκλιματιστούν και τώρα το συνηθίσαμε. Είναι εύκολο πλέον. Τώρα είμαστε όλοι “κολλημένοι” μεταξύ μας. Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε έναν στόχο: να κερδίσουμε τους τελικούς. Όλοι είμαστε στην ίδια σελίδα, όλοι είμαστε συγκεντρωμένοι και όλοι δουλεύουμε σκληρά. Προσπαθούμε απλώς να παραμείνουμε έτσι».