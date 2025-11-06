Με Μπιάνκο-Βολιάκο η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις

Μετά την επική νίκη μέσα στο «Πιερ Μορουά», ο Δικέφαλος φιλοξενεί στη γεμάτη Τούμπα την ομάδα του Χέρι Σεοάνε, με στόχο το τρίποντο που θα του δώσει ακόμα περισσότερες ελπίδες πρόκρισης.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στη βασική σύνθεση συγκριτικά με το παιχνίδι των Σερρών, με τον Tσιφτσή να ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια και τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Βολιάκο και Κένι στην τετράδα της άμυνας από τ΄αριστερά προς τα δεξιά.

Δίπλα στον Σουαλιό Μεϊτέ θα ξεκινήσει ο Αλεσάντρο Μπιάνκο, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο «10» πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη, ενώ στις πλευρές θα αγωνιστούν οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Τάισον.