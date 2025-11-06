MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με Μπιάνκο-Βολιάκο η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μετά την επική νίκη μέσα στο «Πιερ Μορουά», ο Δικέφαλος φιλοξενεί στη γεμάτη Τούμπα την ομάδα του Χέρι Σεοάνε, με στόχο το τρίποντο που θα του δώσει ακόμα περισσότερες ελπίδες πρόκρισης.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στη βασική σύνθεση συγκριτικά με το παιχνίδι των Σερρών, με τον Tσιφτσή να ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια και τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Βολιάκο και Κένι στην τετράδα της άμυνας από τ΄αριστερά προς τα δεξιά.

Δίπλα στον Σουαλιό Μεϊτέ θα ξεκινήσει ο Αλεσάντρο Μπιάνκο, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο «10» πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη, ενώ στις πλευρές θα αγωνιστούν οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Τάισον.

Europa League ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΧΕΣΕΙΣ 21 ώρες πριν

Σχέσεις: Γιατί γνωρίζουμε τον κατάλληλο άνθρωπο τη λάθος στιγμή – Οκτώ λόγοι πίσω από το κακό timing

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Δημογλίδου για Βορίζια: Οι αστυνομικοί αναζητούν παράνομο οπλισμό ακόμα και σε νεκροταφεία – Eνδείξεις για συμμετοχή κι άλλων ατόμων

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η απονομή του βραβείου “Αυτοκράτειρα Θεοφανώ” παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 20 ώρες πριν

Πρόστιμο 350 ευρώ σε όλους τους οδηγούς αν οι πινακίδες κυκλοφορίας έχουν αυτήν τη μορφή – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

Τσατραφύλλιας: Δυνατές βροχές και καταιγίδες από το Σάββατο μέχρι τη Δευτέρα – Φόβοι για πλημμύρες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Αυγενάκης: Κανένα στοιχείο σε βάρος μου για ΟΠΕΚΕΠΕ, ήμουν εκτός υπουργείου και εκτός ΚΟ ΝΔ τότε