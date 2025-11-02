Με μαυρισμένο μάτι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: “Έτρεξα και τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά” – Δείτε το βίντεο

Με μαυρισμένο μάτι εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σακραμέντο Κινγκς τα ξημερώματα της Κυριακής (02/11).

Παρά τη νέα μεγάλη εμφάνιση του Greek Freak, ο οποίος κατέγραψε 26 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ, τα «ελάφια» γνώρισαν την ήττα 135-133, με μία λάθος πάσα του Γιάννη στο φινάλε να αποδεικνύεται μοιραία.

Και όχι το μαυρισμένο μάτι του Έλληνα άσου δεν ήταν κάποιο παράσημο από κάποια σκληρή μάχη στο παρκέ, αλλά από τη συμπλοκή του με έναν τσαντάκια, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.

Η εξήγηση που έδωσε ο «Greek Freak» τους άφησε όλους… άναυδους. Με τον γνωστό, αφοπλιστικό του τρόπο και δίχως να χάνει το χαμόγελό του, ο Έλληνας διεθνής άσος απάντησε:

«Είχα πάει για ψώνια και είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας. Του φώναξα “τι κάνεις, άνθρωπέ μου; Σταμάτα!”. Έτρεξα και τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έριξα κάτω», ανέφερε με τον γνωστό, αφοπλιστικό του τρόπο και δίχως να χάνει το χαμόγελό του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Και σαν μην έφθασε που της έσωσε την τσάντα, ο Γιάννης πλήρωσε και τα ψώνια της κυρίας που ήταν σε κατάσταση σοκ.

«Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία, της πλήρωσα και τα ψώνια της, γιατί ήταν σε σοκ. Μετά, ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα», κατέληξε.

Όταν οι δημοσιογράφοι επέμειναν και τον ρώτησαν αν η ιστορία που διηγήθηκε ήταν αληθινή, ο Γιάννης έγνεψε καταφατικά, με τους Μπακς να ανεβάζουν μάλιστα τις δηλώσεις του στο Χ, με τη λεζάντα «ο φιλικός σας γείτονας, Γιάννης».