Με Χατσίδη βασικό η ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα

H Εθνική Ελπίδων κοντράρεται με τη Μάλτα για την προκριματική φάση του Euro K21.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, έγινε γνωστή η αρχική ενδεκάδα της γαλανόλευκης, στην οποία βρίσκονται οι: Μπότης, Κουτσογούλας, Άλεν, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Γκούμας, Γκούτσιας, Καλοσκάμης, Αλμύρας, Χατσίδης, Χ. Κωστούλας

Στον πάγκο για την Εθνική βρίσκονται οι: Μοναστηρλής, Αποστολάκης, Ράλλης, Τσαντίλας, Φίλων, Μπρέγκου, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης, Κ. Κωστούλας.