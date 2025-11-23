Μαρούσι – Ηρακλής: Δεύτερη σερί νίκη και ανάσα για τον “Γηραιό”

Ο Ηρακλής πήρε το ντέρμπι και πανηγύρισε την δεύτερη διαδοχική νίκη του στην Greek Basketball League. Ο «Γηραιός», ο οποίος ήταν προτελευταίος στην κατάταξη, ισόβαθμος με το Μαρούσι που βρισκόταν στην τελευταία θέση, νίκησε τον σύλλογο των βορείων προαστίων στο κλειστό του Αγίου Θωμά με 92-87, στο πρώτο σημερινό (23/11) παιχνίδι για την 8η αγωνιστική, και βρίσκεται πλέον στο +1 από τους «κιτρινόμαυρους».

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 46-43, 63-68, 87-92.

Οι «κυανόλευκοι» μπήκαν δυνατά στο ματς και προηγήθηκαν 8-0 στο 2΄ και 14-3 στο 4΄, αλλά το Μαρούσι αντέδρασε και πλησίασε στο -2 (20-18), 1:26 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Μάλιστα, οι «κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν 29-29 στο 13΄, ενώ στη συνέχεια πήραν και το προβάδισμα, το οποίο έφτασε μέχρι το +10 (46-36), 1:28 πριν το τέλος του α΄ μέρους. Τότε ανέλαβε… δράση ο Ράιτ-Φόρμαν και με επτά διαδοχικούς πόντους «έγραψε» το 46-43, με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Μαρούσι και Ηρακλής συμβάδιζαν στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του τρίτου δεκαλέπτου, χωρίς κάποιος να μπορέσει να «χτίσει» αξιόλογη διαφορά. Οι Θεσσαλονικείς έκλεισαν την περίοδο στο +5 (68-63), με αποτέλεσμα όλα να κριθούν στον… επίλογο του ματς. Εκεί ο Φάντερμπερκ «έγραψε» το 70-65 για τον Ηρακλή, αλλά το Μαρούσι με σερί 8-0 προσπέρασε με 73-70, 7:40 πριν το τέλος. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα επτά πόντων (83-76), 4:12 πριν τη λήξη, αλλά το Μαρούσι πλησίασε στο καλάθι (83-81), 3:15 για το τέλος, με αποτέλεσμα το ματς να γίνει… ντέρμπι. Με 2/2 βολές του Ράιτ-Φόρμαν ο Ηρακλής προηγήθηκε 88-85, 28 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ενώ στη συνέχεια ο Μέικον αστόχησε στο τρίποντο για την ισοφάριση των γηπεδούχων, καθώς οι «κυανόλευκοι» επέλεξαν να μην κάνουν φάουλ. Ο Τσιακμάς με 2/2 βολές «έγραψε» το 90-85 στα 11 δεύτερα πριν τη λήξη και το Μαρούσι δεν είχε πια χρόνο στη διάθεσή του για την ανατροπή…

Διαιτητές: Τσιμπούρης, Καρπάνος, Αγγελής

Οι συνθέσεις:

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 11 (3), Καρακώστας 5 (1), Μέικον 8, Νικολαΐδης 6 (2), Σάλας 8 (1), Τουλιάτος 4 (1), Καλαϊτζάκης 6, Ουίλιαμς 18 (10 ριμπάουντ), Μπριγκς 2, Περάντες 19 (5).

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 21 (3), Ράιτ-Φόρμαν 20 (3), Φόστερ 5 (1), Σμιθ 14, Τσιακμάς 8 (2), Μωραΐτης 18 (3), Ουέαρ 3, Χρηστίδης, Σύλλας 3 (1).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ