Marca: “Ο ΠΑΟΚ στις ομάδες που θέλουν Euroleague – Το ποσό-μαμούθ για την είσοδό τους”

Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση των βασικών γραμμών του στρατηγικού του σχεδίου, αρχίζουν να γίνονται σημαντικές κινήσεις γύρω από την Ευρωλίγκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ισπανικής εφημερίδας MARCA, τουλάχιστον έξι ομάδες έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να αποκτήσουν μία από τις άδειες για να συμμετέχουν στην επέκταση. Μεταξύ αυτών των ομάδων θα είναι σίγουρα η Βαλένθια, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Ντουμπάι και, σύμφωνα με ορισμένα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, επίσης ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, ο οποίος πρόσφατα εξαγοράστηκε από έναν πολυεκατομμυριούχο.

Η Εuroleague απολαμβάνει των υπηρεσιών της JB Capital Markets, μιας φημισμένης επενδυτικής τράπεζας που ιδρύθηκε από τον Χαβιέ Μποτίν, η οποία αναλύει το σχέδιο επέκτασης.

Εκτιμάται ότι οι άδειες των τρεχουσών ομάδων έχουν ατομική αξία μεταξύ 50 και λίγο πάνω από 200 εκατομμυρίων ευρώ, με συλλόγους όπως η Ρεάλ Μαδρίτης να βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο αυτού του εύρους. Η αξία αυτής της άδειας εκτιμάται ότι θα πολλαπλασιαστεί με τη μετατροπή του καθεστώτος τους σε franchises ή άδειες αόριστης διάρκειας.

Η επέκταση των αδειών, σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση, πιστεύεται ότι θα οδηγήσει, σε αρχικό στάδιο, την τιμή των franchises μεταξύ 40 και 75 εκατομμυρίων ευρώ.

Χωρίς επιπλέον κόστος για όσους ανανεώσουν την άδεια τους

Οι άδειες franchises αναμένεται να είναι γεγονός ήδη από την σεζόν 2027-28. Οι μέτοχοι σύλλογοι της ECA που έχουν ανανεώσει την 10ετή άδεια τους θα έχουν πρόσβαση στη franchise χωρίς επιπλέον κόστος. Από εκείνη τη στιγμή, θα ανοίξει η πόρτα για την εμπορευματοποίηση επιπλέον franchises σε ένα σχέδιο σταδιακής επέκτασης της διοργάνωσης που θα μπορούσε να φτάσει έως και 24 ομάδες σε διάστημα τριών ετών, με 18 έως 20 franchises.

Τα franchise θέλουν να αποτελέσουν μια πρόταση σταθερότητας για τους συλλόγους και τους επενδυτές, ώστε να βελτιώσουν την περιουσιακή τους αξία ως σύλλογοι και να έχουν πρόσβαση σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για να πραγματοποιήσουν σημαντικές ανακαινίσεις στα γήπεδά τους και ακόμη και να προσελκύσουν κεφάλαια και μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Όπως έχει ήδη δηλώσει ο CEO της Εuroleague Tσους Μπουένο, η Euroleague σκοπεύει να προστατεύσει την πρόσβαση βάσει αθλητικών επιδόσεων και μάλιστα να την επεκτείνει, σε συνδυασμό όμως με μακροπρόθεσμη σταθερότητα για τα franchise clubs.

Με αυτές τις κινήσεις και τα επιθετικά σχέδια ανάπτυξης της Euroleague, προβλέπεται ότι η αξία της διοργάνωσης θα αυξηθεί επίσης με ταχείς ρυθμούς, φτάνοντας τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2029, όπως ανακοινώθηκε σε επίσημη δήλωση και επικυρώθηκε από την JB Capital, γεγονός που προσελκύει μεγάλο αριθμό επενδυτών πρώτης γραμμής να ενδιαφερθούν για το πρότζεκτ.

Πηγή: ertnews.gr