Μαλεζάς: Είναι οδυνηρό που δεν πήραμε κάτι που αξίζαμε

Απογοητευμένος από το βαθμό που χάθηκε για την ΑΕΛ εμφανίστηκε ο Στέλιος Μαλεζάς μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Άρη για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

«Δυστυχώς δεν πήραμε κάτι. Στην τελευταία φάση δεν διώξαμε την μπάλα. Είναι σημαντικό ότι οι παίκτες τα έδωσαν όλα. Είναι οδυνηρό που δεν πήραμε κάτι που αξίζαμε. Είναι οδυνηρό αλλά πρέπει να παλέψουμε στα επόμενα παιχνίδια».

