Μακεδονικός-Καρδίτσα: Βελτιωμένος στο ντεμπούτο Τυριακίδη αλλά δεν απέφυγε την ήττα

Ο Μακεδονικός ηττήθηκε με 0-1 από την Αναγέννηση Καρδίτσας στην Ευκαρπία για την 10η αγωνιστική της Super League 2, στο ντεμπούτο του Γιώργου Τυριακίδη στον πάγκο, και παρέμεινε στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα του βορείου ομίλου.

Η Καρδίτσα μπήκε πιο αποφασισμένη στον αγωνιστικό χώρο και είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, παρότι στο 8′ προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού του Μουστακόπουλου. Στο 13′ το σουτ του Πολέτο σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Γουναρίδη και στο 18′ οι φιλοξενούμενοι πήραν κεφάλι στο σκορ. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και δεύτερη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Στίκας ανενόχλητος με κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Στο 21′ ήταν και η σειρά του Μακεδονικού να κάνει νωρίς νωρίς αναγκαστική αλλαγή, καθώς ο Σαραγιώτης τραυματίστηκε και εγκατέλειψε. Οι «πράσινοι» δεν πτοήθηκαν, ανέβασαν τις γραμμές τους, φάνηκαν επικίνδυνοι -κυρίως- με τον Καπνίδη και ασκούσαν πίεση. Κρατούσαν όλο περισσότερο την μπάλα και έψαχναν την ισοφάριση. Παρά τις προσπάθειες, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με την Καρδίτσα προηγούμενη.

Στο δεύτερο μέρος, ο Μακεδονικός παρουσιάστηκε εμφανώς βελτιωμένος. Ενώ, όμως, ήταν ψηλά στο γήπεδο, η Αναγέννηση βγήκε στην κόντρα στο 61′ και σπατάλησε σημαντική φάση. Συγκεκριμένα, ο Ομρανί έγινε ο τελικός αποδέκτης της μπάλας, πλάσαρε με τη μία από το ύψος του πέναλτι και ο Γουναρίδης με ενστικτώδη απόκρουση κράτησε το 0-1.

Οι «σταχυοφόροι» είχαν τον έλεγχο στο δεύτερο μέρος και την κατοχή της μπάλας με το μέρος τους και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι σε κάποιες στιγμές είχαν κλείσει τους φιλοξενούμενους στα καρέ τους. Ωστόσο, αδυνατούσαν να φτιάξουν ευκαιρίες.

Στο 80′ ο Καπνίδης έφερε τη μπάλα μπροστά του μέσα στην περιοχή, αλλά το γυριστό που επιχείρησε έφυγε πάνω από την εστία του Μπαλωμένου, στην καλύτερη στιγμή των γηπεδούχων στην επανάληψη. Μέχρι το φινάλε, τελικά, δεν άλλαξε κάτι και ο Μακεδονικός έφυγε άπραγος από τον αγωνιστικό χώρο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Μακεδονικός: Γουναρίδης, Χασάνογλου, Σαραγιώτης (20′ λ.τ Κούφας), Τσουκάνης, Καλαϊτζής (86′ Νίκος), Παναγιωτούδης, Καρτάλης, Καραμπέρης, Μορέρ (73′ Θωμαΐ), Καντάβ (73′ Αλτιντζής), Καπνίδης.

Αναγέννηση Καρδίτσας: Μπαλωμένος, Μουστακόπουλος (8′ λ.τ Μανουσάκης (57′ Πεταυράκης), Πολέτο, Μπούσης, Γκόλιας, Νοικοκυράκης (83′ Νικολιάς), Στίκας, Κάσσος, Γιαξής, Καρίμ (46′ Τίντε), Καμπετσής (57′ Ομρανί).

Πηγή: metrosport.gr