MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μακεδονικός-Καρδίτσα: Βελτιωμένος στο ντεμπούτο Τυριακίδη αλλά δεν απέφυγε την ήττα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Μακεδονικός ηττήθηκε με 0-1 από την Αναγέννηση Καρδίτσας στην Ευκαρπία για την 10η αγωνιστική της Super League 2, στο ντεμπούτο του Γιώργου Τυριακίδη στον πάγκο, και παρέμεινε στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα του βορείου ομίλου.

Η Καρδίτσα μπήκε πιο αποφασισμένη στον αγωνιστικό χώρο και είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, παρότι στο 8′ προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού του Μουστακόπουλου. Στο 13′ το σουτ του Πολέτο σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Γουναρίδη και στο 18′ οι φιλοξενούμενοι πήραν κεφάλι στο σκορ. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και δεύτερη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Στίκας ανενόχλητος με κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Στο 21′ ήταν και η σειρά του Μακεδονικού να κάνει νωρίς νωρίς αναγκαστική αλλαγή, καθώς ο Σαραγιώτης τραυματίστηκε και εγκατέλειψε. Οι «πράσινοι» δεν πτοήθηκαν, ανέβασαν τις γραμμές τους, φάνηκαν επικίνδυνοι -κυρίως- με τον Καπνίδη και ασκούσαν πίεση. Κρατούσαν όλο περισσότερο την μπάλα και έψαχναν την ισοφάριση. Παρά τις προσπάθειες, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με την Καρδίτσα προηγούμενη.

Στο δεύτερο μέρος, ο Μακεδονικός παρουσιάστηκε εμφανώς βελτιωμένος. Ενώ, όμως, ήταν ψηλά στο γήπεδο, η Αναγέννηση βγήκε στην κόντρα στο 61′ και σπατάλησε σημαντική φάση. Συγκεκριμένα, ο Ομρανί έγινε ο τελικός αποδέκτης της μπάλας, πλάσαρε με τη μία από το ύψος του πέναλτι και ο Γουναρίδης με ενστικτώδη απόκρουση κράτησε το 0-1.

Οι «σταχυοφόροι» είχαν τον έλεγχο στο δεύτερο μέρος και την κατοχή της μπάλας με το μέρος τους και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι σε κάποιες στιγμές είχαν κλείσει τους φιλοξενούμενους στα καρέ τους. Ωστόσο, αδυνατούσαν να φτιάξουν ευκαιρίες.

Στο 80′ ο Καπνίδης έφερε τη μπάλα μπροστά του μέσα στην περιοχή, αλλά το γυριστό που επιχείρησε έφυγε πάνω από την εστία του Μπαλωμένου, στην καλύτερη στιγμή των γηπεδούχων στην επανάληψη. Μέχρι το φινάλε, τελικά, δεν άλλαξε κάτι και ο Μακεδονικός έφυγε άπραγος από τον αγωνιστικό χώρο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Μακεδονικός: Γουναρίδης, Χασάνογλου, Σαραγιώτης (20′ λ.τ Κούφας), Τσουκάνης, Καλαϊτζής (86′ Νίκος), Παναγιωτούδης, Καρτάλης, Καραμπέρης, Μορέρ (73′ Θωμαΐ), Καντάβ (73′ Αλτιντζής), Καπνίδης.

Αναγέννηση Καρδίτσας: Μπαλωμένος, Μουστακόπουλος (8′ λ.τ Μανουσάκης (57′ Πεταυράκης), Πολέτο, Μπούσης, Γκόλιας, Νοικοκυράκης (83′ Νικολιάς), Στίκας, Κάσσος, Γιαξής, Καρίμ (46′ Τίντε), Καμπετσής (57′ Ομρανί).

Πηγή: metrosport.gr

Μακεδονικός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να αποπέμψει ο κ. Μητσοτάκης την κ. Μενδώνη;

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Μήνυμα Μαδούρο στον Τραμπ: Θέλουμε ειρήνη σε όλη την Αμερική, όχι άλλη Λιβύη, όχι άλλο Αφγανιστάν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ελλάδα-Γεωργία U21: “Τρένο” η γαλανόλευκη, έκανε το 4 στα 4 με τριάρα στη Λεωφόρο

LIFESTYLE 40 λεπτά πριν

Άννα Κουρή: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της – “Βγήκε από το νοσοκομείο και πέθανε ένα μήνα μετά”

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Η ερωτική εξομολόγηση στη σύζυγό του – “Τα δέκα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή άλλος ένας κατηγορούμενος για παράνομες επιδοτήσεις