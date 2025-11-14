MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μακεδονικός: Η αποστολή για το ματς με την Αναγέννηση Καρδίτσας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Μακεδονικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία για το παιχνίδι με την Αναγέννηση Καρδίτσας (15/11, 14:00), για την 10η αγωνιστική του Βόρειου Ομίλου της Super League 2, με τον Γιώργο Τυριακίδη να ανακοινώνει την αποστολή για την αυριανή αναμέτρηση.

Ο 60χρονος τεχνικός, που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες από τους πράσινους, συμπεριέλαβε στην αποστολή όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για τον Μακεδονικό, που βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Μακεδονικός

